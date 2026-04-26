최찬, 우리금융 챔피언십서 KPGA 투어 첫 승…장유빈 준우승

▲ 우승 트로피 든 최찬

최찬이 우리금융 챔피언십(총상금 15억원)을 제패하며 한국프로골프(KPGA) 투어 첫 우승의 기쁨을 누렸습니다.최찬은 오늘 경기도 파주의 서원밸리 컨트리클럽 밸리·서원코스(파71·7천18야드)에서 열린 대회 최종 4라운드에서 버디 5개를 잡아내고 보기 하나를 묶어 4언더파 67타를 쳤습니다.최종 합계 13언더파 271타를 적어낸 최찬은 공동 2위 장유빈, 정태양(이상 10언더파 274타)을 3타 차로 따돌리고 우승을 차지했습니다.지난 2022년 KPGA 투어에 데뷔한 최찬의 첫 우승입니다.이전까지는 지난해 11월 투어 챔피언십의 공동 4위가 그의 최고 성적이었습니다.최찬은 올 시즌 개막전인 지난주 DB손해보험 프로미 오픈에선 1라운드 공동 선두로 나섰으나 기세를 살리지 못하며 최종 공동 34위에 그친 바 있습니다.하지만 이번 주엔 2라운드 단독 선두를 꿰찬 뒤 3라운드 공동 1위를 달렸고, 마지막 날에도 버텨내며 우승 상금 3억원을 거머쥐었습니다.최찬은 이날 최종 라운드 전반엔 버디와 보기 하나씩을 맞바꿔 타수를 줄이지 못한 채 우승 경쟁에서 밀려나는 듯했으나 10번 홀(파4)부터 후반에 버디만 4개를 솎아내는 뒷심으로 트로피의 주인공이 됐습니다.14번 홀(파4) 버디로 단독 선두로 치고 나간 그는 16번 홀(파5)에서 세 번째 샷을 홀 2ｍ 이내에 붙인 뒤 한 타를 더 줄여 승기를 굳혔습니다.2024시즌 제네시스 대상과 상금왕, 최저타수상 등을 휩쓴 뒤 지난해 LIV 골프에 진출했다가 복귀한 장유빈은 한때 단독 선두에도 올랐으나 10번 홀 이후 타수를 줄이지 못하고 보기 하나를 기록하는 데 그치며 공동 2위에 올랐습니다.공동 선두로 최종 라운드를 맞이했던 지난해 우승자 이태훈(캐나다)은 타수를 줄이지 못해 공동 4위(9언더파 275타)로 마쳤습니다.2023년과 2024년 챔피언인 미국프로골프(PGA) 투어의 임성재는 공동 39위(2언더파 282타)에 자리했습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)