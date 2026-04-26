여자골프 이예원, 덕신EPC 챔피언십 우승…통산 10승

▲ 우승 트로피 든 이예원

이예원이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 덕신EPC 챔피언십(총상금 10억원)에서 시즌 첫 승을 신고하며 통산 10승을 돌파했습니다.이예원은 오늘(26일) 충북 충주의 킹스데일 골프클럽(파72·6천700야드)에서 열린 대회 최종 3라운드에서 버디 6개와 보기 2개를 묶어 4언더파 68타를 쳤습니다.최종 합계 12언더파 204타를 기록한 이예원은 2위 박현경(9언더파 207타)을 3타 차로 제치고 우승을 차지했습니다.우승 상금은 1억8천만원입니다.이예원은 올해 5번째 대회에서 시즌 첫 승을 거두면서 KLPGA 투어 통산 10승을 달성했습니다.KLPGA 투어에서 통산 10승을 거둔 선수는 이예원이 역대 16번쨉니다.이예원은 2023년 4월 롯데렌터카 여자오픈에서 정규 투어 첫 승을 거둘 때부터 상반기에 특히 강한 모습을 보이며 앞선 9승 중 7승을 6월 이전에 거둔 바 있으며, 올해도 4월이 가기 전에 트로피를 들어 올려 '봄의 여왕' 이미지를 거듭 각인했습니다.이번 우승으로 그는 시즌 상금 3억5천307만원, 대상 포인트 137점으로 모두 1위에 올랐습니다.전날 2라운드에서 코스 레코드 타이 기록인 7언더파를 몰아치며 공동 선두로 도약한 이예원은 이날 3번 홀(파3)에서 보기를 기록했으나 5번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡아내며 시동을 걸었습니다.9번 홀(파5)부터는 3개 홀 연속 버디 행진을 펼치며 독주에 나섰습니다.13번 홀(파3) 보기로 2위 박현경에게 한 타 차 추격을 허용했으나 이예원은 15번 홀(파3)에서 약 6ｍ 버디 퍼트를 떨어뜨리며 두 타 차를 회복했고, 17번 홀(파4)에서 9ｍ 넘는 버디 퍼트를 다시 넣어 쐐기를 박았습니다.이예원은 " 빠르게 통산 10승을 달성하게 돼 기쁘다"면서 "코스가 어려워서 오늘 초반에는 지키려는 플레이를 하다가 버디가 나오면서 자신감이 많이 붙었고, 이후엔 공격적인 플레이를 했다"고 말했습니다.매년 시즌 초반에 비해 후반에는 주춤한 모습을 보였던 그는 "작년 봄 인터뷰에서도 '끝까지 지치지 않고 하겠다'고 약속했는데, 지켜지지 않아서 시즌이 끝날 때 아쉬움이 많이 남았습니다. 체력 문제를 극복하려고 많이 준비한 만큼 하반기의 나를 믿어보겠다"면서 시즌 3승을 목표로 제시했습니다.박현경은 이날 가장 많은 6타를 줄이며 준우승해 이번 시즌 처음으로 톱10에 들었고, 유현조와 김시현, 한진선, 유서연이 공동 3위(8언더파 208타)에 올랐습니다.2라운드 공동 선두였던 김재희는 한 타를 잃어 방신실, 박민지, 김민주, 김지윤과 공동 7위(7언더파 209타)로 마쳤습니다.지난주 넥센·세인트나인 마스터스를 제패한 뒤 이번 주엔 타이틀 방어전에 나선 김민선은 김민솔, 성유진 등과 공동 17위(5언더파 211타)에 자리했습니다.(사진=KLPGA 제공, 연합뉴스)