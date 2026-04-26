여자농구 통합우승 'MVP' 허예은 "월드컵서도 사고 치고파"

▲ 26일 경기도 용인실내체육관에서 열린 여자프로농구 챔피언결정전 3차전 삼성생명 블루밍스와 KB스타즈의 경기. 이 경기에서 승리하며 챔피언 자리에 오른 KB스타즈 허예은이 골대 그물을 자르고 있다.

청주 KB의 4년 만의 통합 우승 중심에는 4년 전 '막내'에서 어느덧 '리그 정상급 가드'로 부쩍 큰 허예은(24)이 있었습니다.2021-2022시즌 팀의 막내급으로 챔피언결정전 우승을 맛봤던 허예은은 4년 만에 당당히 챔프전 최우수선수(MVP)로 우뚝 섰습니다.생애 첫 챔프전 MVP로 선정된 허예은은 "항상 이 자리에 오고 싶었고 이 순간을 즐기고 싶었는데, 막상 이 자리에 서니 그저 기분이 좋고 얼떨떨하다"며 감격스러워했습니다.KB는 오늘(26일) 경기도 용인체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 챔피언결정전(5전 3승제) 3차전에서 용인 삼성생명을 80-65로 꺾고 시리즈 전적 3승 무패로 우승컵을 들어 올렸습니다.허예은은 '기둥' 박지수가 결장한 이번 시리즈에서 그 공백을 완벽하게 메웠습니다.1·2차전에서 본인의 챔프전 개인 최다 득점(18점)을 올린 데 이어, 3차전에서는 12점에 어시스트 8개를 뿌리며 챔프전 개인 최다 어시스트 기록까지 새로 썼습니다.그 결과 허예은은 기자단 투표 72표 중 47표를 획득해 팀 동료 강이슬(25표)을 제치고 MVP의 영예를 안았습니다.허예은은 "4년 전에는 그저 어리기만 했지만, 이제는 동생들도 많이 생겼고 팀 내 위치도 달라졌다"며 "책임감 있게 뛰려는 자세가 그때와 가장 달라진 점"이라고 말했습니다.이어 "지수 언니와 관련된 꼬리표가 늘 저와 팀을 따라다녔다는 것을 잘 안다"며 "언니와 함께했다면 더 좋았겠지만, 지수 언니 없이 일궈낸 우승이라는 점에서 더 뜻깊은 결과라고 생각한다"고 밝혔습니다.첫 우승 당시 여운이 이틀 정도 갔다는 허예은은 MVP까지 거머쥔 올해는 "사흘 정도는 즐길 예정"이라며 웃어 보였습니다.하지만 달콤한 휴식 뒤에는 국가대표팀 일정과 다음 시즌 준비가 기다리고 있습니다.2022년 성인 국가대표팀에 처음 발탁된 허예은은 지난달 프랑스에서 열린 2026 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 최종예선에서도 활약하며 한국의 17회 연속 본선 진출에 힘을 보탰습니다.한국은 오는 9월 독일에서 개막하는 월드컵에서 프랑스, 나이지리아, 헝가리 등과 경쟁합니다.허예은은 "한국 여자농구가 더 많은 사랑을 받기 위해서는 국제무대에서 좋은 성적을 내는 것이 무엇보다 중요하다"고 강조했습니다.그러면서 "아시안게임과 월드컵 모두 한국 농구를 알릴 기회라고 생각한다"며 "준비를 잘해서 국제대회에서도 제대로 사고를 한번 치고 싶다"고 당찬 각오를 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)