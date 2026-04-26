트럼프 참석 만찬장 밖 무장괴한 총격…"당국자들 쏘려 했다"

▲ 만찬장을 빠져나가는 도널드 트럼프 미국 대통령

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도널드 트럼프 미국 대통령이 참석한 25일(현지시간) 저녁 백악관 출입기자단 만찬 행사장에서 총성이 들려 트럼프 대통령이 급히 피신하는 사건이 벌어졌습니다.산탄총 등으로 무장한 괴한이 행사장 밖 보안 검색 구역을 돌파하려다 보안 요원에게 총격을 가한 것입니다.재작년 대선 과정에서 두 차례 암살 시도에 직면했던 트럼프 대통령이 취임 후 총격 총격 위험에 맞닥뜨린 것은 이번이 처음입니다.무사히 대피한 트럼프 대통령은 이번 총격을 이란 전쟁과는 무관한 단독 범행으로 본다면서도, 자신을 겨냥한 암살 시도일 가능성도 있음을 시사했습니다.현장에서 붙잡힌 총격범은 명문 공대를 나온 캘리포니아 출신의 전직 강사로, 미 연방수사국(FBI)이 구체적인 범행 동기 등을 수사 중입니다.트럼프 대통령은 이날 오후 8시께 워싱턴DC의 워싱턴 힐튼 호텔에서 열린 백악관출입기자협회(WHCA) 주최 만찬에 참석했습니다.사건은 트럼프 대통령 입장 후 국가 연주 의식이 끝나고 식사가 진행 중이던 오후 8시 30분께 발생했습니다.행사 도중 총격으로 추정되는 소리가 몇 차례 들려왔고, 곧바로 비밀경호국(SS) 요원들이 무대 위로 뛰어올랐습니다.비밀경호국 요원들은 "총격 발생"이라고 외쳤다고 백악관 풀 기자단이 전했습니다.무대 위에 마련된 헤드테이블에서 식사 중이던 트럼프 대통령과 배우자 멜라니아 여사, JD 밴스 부통령 등 주요 인사들은 테이블 아래로 몸을 숨긴 뒤 경호를 받으며 행사장 뒤로 피신했습니다.트럼프 대통령 부부와 밴스 부통령을 비롯한 주요 참석자들은 모두 부상 없이 안전하게 빠져나간 것으로 확인됐습니다.트럼프 대통령이 직접적인 총격 위험에 노출된 것은 최근 2년간 벌써 3번째로, 대통령 취임 후에는 이번이 처음입니다.총격은 만찬장 외부에 위치한 보안 검색 구역에서 발생했습니다.연방수사국(FBI) 관계자는 산탄총(Shotgun)으로 무장한 괴한이 백악관 만찬장 보안을 뚫으려고 했으며, 이 과정에서 비밀경호국 요원을 향해 총격을 가했다고 설명했습니다.용의자가 발사한 총탄에 보안요원 한 명이 맞았지만, 방탄조끼를 착용하고 있어 큰 부상을 입지는 않은 것으로 전해졌습니다.미 CBS 뉴스에 따르면 사건 발생 당시 최소 5~8발의 총격이 있었다고 복수의 사법당국 소식통이 전했습니다.트럼프 대통령이 총격 발생 후 트루스소셜에 직접 올린 24초짜리 영상에는 보안 요원들이 행사장 밖 검색대를 지키고 있는 상황에서 한 남성이 갑자기 전속력으로 돌진하는 모습이 담겼습니다.보안 요원들은 즉시 총을 꺼내 대응에 나섰고, 무기를 소지한 총격범을 제압했습니다.용의자는 캘리포니아주 토런스 출신의 콜 토마스 앨런(31)으로 확인됐습니다.구직·구인 소셜네트워크 링크트인에 올라온 정보에 따르면, 앨런은 시험 준비 및 개인지도 업체인 C2 에듀케이션에서 시간제 강사로 일했습니다.링크드인에는 그가 2017년 캘리포니아 공대(Caltech·칼텍)에서 기계공학 학사 학위를 받았고, 작년에는 캘리포니아주립대 도밍게즈힐스 캠퍼스에서 컴퓨터공학 석사 학위를 취득한 것으로 되어 있습니다.그는 인디 게임 개발자로도 활동해왔으며, 정치적 활동으로는 2024년 10월 민주당 대선 후보였던 카멀라 해리스 캠프에 25달러(약 3만7천원)를 기부한 이력이 미국 연방선거위원회 기록에서 확인됐습니다.무사히 대피한 트럼프 대통령은 오후 9시 20분께 트루스소셜을 통해 "비밀경호국과 법 집행기관이 훌륭하게 임무를 수행했습니다. 그들은 신속하고 용감하게 대응했다"라며 "총격범은 체포됐다"고 밝혔습니다.이어 "DC의 파란만장한 밤"이라며 "나는 '행사를 계속 진행하자'고 제안했으나, 법 집행기관의 결정에 따를 것"이라고 말했습니다.이후 트럼프 대통령은 별도 게시물을 통해 "영부인과 부통령, 모든 국무위원은 무사하다"고 알린 뒤, 법 집행기관이 현장을 떠나라는 결정을 내렸고 출입기자단 만찬은 30일 이내에 다시 일정을 잡아 열 예정이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 백악관에서 심야 기자회견을 열고 용의자가 50야드(약 45ｍ) 지점에서 돌진했지만, 요원들이 신속히 대응했다고 당시 상황을 다시 설명했습니다.붙잡힌 용의자의 '단독범행'(lone wolf)일 것으로 생각한다면서 "그는 정신적으로 아주 심각한 문제가 있는 사람"이라고 말했습니다.범행 동기가 '이란 전쟁과 관련이 있는 것으로 보느냐'는 질문에는 "그렇게 생각하지 않는다"면서도 "하지만 알 수 없습니다. 우리는 (수사를 통해) 많은 것을 알게 될 것"이라고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 이 같은 총격 사건이 처음 발생한 일이 아니라면서 "오늘 저녁 사건을 계기로 모든 미국인이 마음을 다해 차이를 평화적으로 해결하겠다는 다짐을 다시 하기를 요청한다"고 당부했습니다.연방수사국(FBI)은 용의자의 범행 동기와 공범 여부 등을 조사 중이라고 밝혔습니다.토드 블란치 법무부 장관 대행은 용의자에 대해 총기 소지 등 여러 건의 혐의를 적용해 조만간 기소가 이뤄질 것이라고 말했습니다.미 CBS 방송에 따르면 용의자는 '트럼프 행정부 당국자들에게 총을 쏘려고 했다'고 진술했다고 사법당국 관계자가 전했습니다.다만 용의자는 '트럼프 대통령이 표적'이라는 식으로 구체적으로 언급하지는 않았다고 이 당국자는 덧붙였습니다.총격으로 얼룩진 백악관 출입기자단 만찬은 100년 넘게 이어지며 매년 대통령과 언론 간 소통 창구 역할을 해온 유서 깊은 행삽니다.트럼프 대통령이 대통령으로서 백악관 출입기자협회 만찬에 참석한 것은 이번이 처음입니다.언론과 대립각을 세워오며 때로는 언론사를 상대로 거액의 소송도 제기했던 트럼프 대통령이 집권 1·2기를 통틀어 처음으로 출입기자단과의 만찬 자리에 참석한다는 점에서 이번 행사가 주목받았습니다.