[날씨] 중부 중심 건조주의보…수도권 최대 10mm 비

맑은 날이 이어지면서 대기의 건조함이 심해지고 있습니다.



일부 중부와 전북, 경북 지역을 중심으로 건조주의보가 내려진 가운데, 오늘(26일) 하루 동안에만 경기와 강원, 충북과 광주 등지에는 산불이 발생했습니다.



내일부터 모레 사이 중부를 중심으로 비 예보가 나와 있기는 하지만, 비의 양이 적어서 대기의 건조함을 달래줄지는 조금 더 지켜봐야겠습니다.



그럼 비가 언제 얼만큼 내릴지 살펴보겠습니다.



비는 내일 밤 중부를 향해 다가오겠고요, 모레 새벽이면 대부분 그칠 텐데요.



강원 지역은 오후까지 오락가락 이어지겠습니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 수도권 지역에 5~10mm, 강원 내륙과 산지에 5~20mm, 그 밖의 지역은 5mm 미만의 비가 예상됩니다.



그럼 위성 영상도 한번 살펴보겠습니다.



오늘은 하늘이 이렇게 맑게 드러났는데요.



내일은 북쪽을 지나는 기압골의 영향으로 중부를 중심으로 대체로 흐리겠습니다.



미세먼지는 대기 흐름이 원활하게 이뤄지면서 먼지에 대한 걱정 없겠습니다.



내일 아침 서울의 기온 10도, 부산은 14도에서 출발하고요, 낮 기온은 서울 22도, 대구가 27도까지 오르면서 평년 수준을 크게 웃돌겠습니다.



당분간 크게 벌어지는 일교차에 옷차림 잘해주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)