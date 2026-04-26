고유가 피해지원금 최대 60만 원…'카드깡' 집중 단속

<앵커>



정부가 내일(27일)부터 고유가 피해 지원금을 줍니다. 중동 전쟁 여파로 인한 민생 부담을 덜겠다는 차원인 만큼 취약 계층에 먼저 최대 60만 원까지 지급됩니다. 이른바 '지원금 카드깡'에 대한 집중 단속도 이뤄집니다.



보도에 제희원 기자입니다.



<기자>



시장에서 28년째 계란과 두부를 팔아온 김진철 씨는 지난해 민생 쿠폰 지급 때처럼 이번에도 손님이 늘 걸로 기대하고 있습니다.



[김진철/서울 망원시장 상인 : (손님들이) 경기가 어렵다 보니까 주머니가 비어 있었거든요. 아무래도 소비자들이 주머니에 그 쿠폰을 들고 오기 때문에 많이 올 거라고 예상합니다.]



가파르게 오른 물가 탓에 돈 쓰기가 무섭다는 시민들도 고유가 피해 지원금이 기다려집니다.



[박소현/서울 마포구 : 도움이 되죠. 저만 받는 게 아니라 가족들도 다 1인당 받는 거니까. 전체적으로 보면 저는 5인 가족이니까.]



내일 첫 지급이 시작되는 대상자는 기초생활수급자 등 취약 계층으로, 다음 달 8일까지 45만 원에서 55만 원이 지급됩니다.



비수도권과 인구 감소 지역 주민은 1인 당 5만 원을 더해 최대 60만 원까지 받을 수 있습니다.



신청 첫 주에는 카드사나 간편결제 앱 등을 통해 출생 연도 끝자리에 따라 정해진 요일에 신청할 수 있고, 신청 다음 날부터 쓸 수 있습니다.



종이 지역사랑상품권이나 선불카드로 받고 싶은 사람은 행정복지센터를 방문하면 받는 즉시 사용 가능합니다.



사용처는 민생회복 소비쿠폰과 비슷합니다.



자기 주소지의 전통시장과 동네 마트, 병원과 약국 등에서는 쓸 수 있지만, 유흥업소나 쇼핑몰 등에서는 사용할 수가 없습니다.



경찰은 지원금을 실제 물품 거래 없이 현금으로 돌려받는 일명 '카드깡' 행위와 중고 거래 사이트에 할인해서 파는 것처럼 속인 뒤 잠적하는 행위 등에 대해서도 집중 단속에 나설 방침입니다.



(영상취재 : 인필성, 영상편집 : 김종미, 디자인 : 황세연)