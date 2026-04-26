'강상윤 극장골' 전북, 포항 3대 2로 꺾고 3위 도약

▲ 골세리머니를 펼치는 전북 강상윤

프로축구 K리그1 전북 현대가 강상윤의 후반 추가시간 극장 골을 앞세워 포항 스틸러스를 물리치고 4경기 만에 귀중한 승리를 챙겼습니다.전북은 오늘(26일) 전주월드컵경기장에서 열린 포항과 하나은행 K리그1 2026 10라운드 홈경기에서 3대 2로 이겼습니다.최근 3경기 연속 무승(1무 2패)의 부진을 씻어낸 전북(승점 15)은 3위로 상승했고, 2연승에 도전했던 포항(승점 12)은 7위로 제자리걸음 했습니다.각각 연패 탈출과 연승 도전에 나선 전북과 포항은 전반 초반부터 강한 중원 싸움으로 맞붙었습니다.치열한 중원 공방 속에 선제골은 전반 26분 전북이 가져갔습니다.김진규의 오른쪽 코너킥 상황에서 공격에 가담한 중앙 수비수 김영빈이 페널티지역 정면에서 헤더로 골 맛을 봤습니다.일격을 맞은 포항은 전반 38분 이호재가 페널티지역으로 투입한 크로스를 트란지스카가 잡으려는 순간 전북 수비수 김하준에게 잡혀 넘어졌고, 주심은 페널티킥을 선언했습니다.포항은 전반 40분 키커로 나선 이호재가 오른발 슈팅으로 동점 골에 성공해 승부의 균형을 맞췄습니다.곧바로 반격에 나선 전북은 전반 44분 오베르단이 투입한 크로스를 이승우가 잡아 살짝 내줬고, 김하준이 페널티지역 왼쪽에서 왼발 슈팅으로 다시 앞서 나갔습니다.김하준은 페널티킥 실점의 빌미를 내준 실수를 득점으로 만회했습니다.전반을 2-1로 마친 전북은 왼쪽 측면을 돌파한 모따의 크로스가 강상윤과 이승우를 거쳐 이동준의 오른발 슈팅으로 3-1을 만드는 듯했습니다.하지만 비디오판독(VAR) 심판과 교신한 주심이 온 필드 리뷰에 나선 결과 득점의 시발점이 됐던 모따가 포항 수비수 전민광과 볼 경합 과정에서 푸싱 반칙을 했다고 판정해 골이 취소됐습니다.위기를 넘긴 포항은 후반 21분 이호재가 또다시 페널티킥으로 재동점골을 넣으며 균형을 맞췄습니다.기성용의 오른쪽 측면 프리킥을 이호재가 헤더로 방향을 바꾼 게 전북 골키퍼 송범근의 슈퍼 세이브에 막혀 흘러나왔고, 이호재가 재차 달려드는 순간 전북 수비수 김하준의 발에 걸려 넘어졌습니다.주심은 페널티킥을 선언했고, 키커로 나선 이호재는 페널티킥으로만 멀티 골을 작성하며 원점 승부를 만들었습니다.전북 수비수 김하준은 이날 페널티킥만 2개를 내주는 불운에 빠졌습니다.무승부의 기운이 짙어지던 후반 추가시간 막판 전북은 강상윤의 오른발이 불을 뿜었습니다.오른쪽 코너킥 이후 흘러나온 볼을 잡은 강상윤은 페널티아크 왼쪽 밑에서 기막힌 오른발 감아차기 슈팅으로 포항 골대 오른쪽 상단에 볼을 꽂고 '버저비터'를 연출하며 전북의 승리를 완성했습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)