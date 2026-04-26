[자막뉴스]명문대 '이달의 교사'가 도대체 왜?..'트럼프 총격범'의 충격적 실체

현지 시각 25일 저녁 백악관 출입 기자협회가 주최한 만찬장에서 트럼프 미국 대통령을 겨냥한 암살 시도 사건이 발생했습니다.



현장에서 바로 붙잡힌 용의자는 캘리포니아 토랜스 출신의 31살 남성, 콜 토마스 앨런입니다.



현지 언론들은 앨런이 구직·구인 소셜네트워크인 링크트인에 올린 것으로 추정되는 프로필을 토대로 그가 남부 캘리포니아에서 교사이자 비디오게임 개발자로 활동해 왔다고 보도했습니다.



앨런이 직접 올린 이 프로필에 따르면 그는 한 개인지도 업체에서 시간제 교사로 근무했습니다.



지난 2024년 12월에는 이곳에서 '이달의 교사'로 선정되기도 했습니다.



앨런의 학력도 공개됐습니다.



2017년 미국의 명문대로 꼽히는 캘리포니아 공대에서 기계공학 학사 학위를 받았고, 지난해에는 캘리포니아주립대에서 컴퓨터공학 석사 학위까지 취득했습니다.



대학교 재학 시절엔 휠체어용 비상 제동장치 시제품을 개발하며 그 공로를 인정받아 지역 뉴스에도 소개됐었습니다.



동시에 인디 게임 개발에도 참여하는 등 활발한 활동을 해온 것으로 전해졌습니다.



그의 정치적 활동도 일부 확인됐습니다.



미국 연방 선거위원회 기록에 따르면, 앨런은 2024년 10월 당시 민주당 대선 후보였던 카멀라 해리스 캠프에 25달러, 우리 돈으로 약 3만 7천 원을 기부했습니다.



그러나 아직 앨런이 이번 범행을 저지른 정확한 이유는 밝혀지지 않고 있습니다.



트럼프는 사건 직후 가진 기자회견에서 앨런의 단독 범행일 가능성이 높다며 앨런이 정신적으로 아주 심각한 문제가 있는 사람이라고 밝혔습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 나홍희, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)