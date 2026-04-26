[자막뉴스] '쾅' 굉음 동시에 물잔 '흔들'…긴박했던 트럼프 만찬장 총격 현장

미국 워싱턴 DC의 한 호텔의 만찬장.



트럼프 대통령이 아내 멜라니아 여사 등과 대화를 나누고 있습니다.



경쾌한 음악 연주가 흘러나오는 중 갑자기 무언가 깨지는 듯한 굉음이 들리더니, 트럼프 대통령 앞에 놓인 물잔이 빠르게 흔들리기 시작합니다.



트럼프 대통령과 멜라니아 여사가 놀란 듯 허공을 응시하고, 만찬장에 있던 다른 사람들의 시선도 한쪽으로 쏠립니다.



비밀경호국 요원들이 긴급히 움직이기 시작하고, 빠른 속도로 트럼프 대통령과 일행의 몸을 탁자 아래로 숨깁니다.



총을 든 요원들이 연단에 올라와 경계를 서고, 트럼프 대통령이 연단 뒤로 몸을 피합니다.



현지 시각 25일 저녁 미국 백악관 출입기자 협회가 주최한 만찬 행사장에서 벌어진 일입니다.



트럼프 대통령이 입장 후 국가 연주 의식이 끝나고 모두 식사를 하고 있던 저녁 8시 반쯤 사건이 발생했습니다.



행사 도중 총격으로 추정되는 소리가 몇 차례 들려왔고, 곧바로 비밀경호국 요원들이 무대 위로 뛰어올랐습니다.



비밀경호국 요원들이 "총격 발생"이라고 외쳤다고 백악관 풀 기자단이 전했습니다.



무대 위에 마련된 헤드테이블에서 식사 중이던 트럼프 대통령과 멜라니아 여사, 밴스 부통령 등 주요 인사들은 테이블 아래로 몸을 숨긴 뒤 행사장 뒤로 피신했습니다.



트럼프 대통령과 밴스 부통령 등은 모두 부상 없이 안전한 것으로 전해졌습니다.



비밀경호국은 총격 용의자를 체포해 구금 중이라고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 백악관에서 긴급 기자회견을 열고 이번 총격을 미국 헌법에 대한 공격으로 규정했습니다.



이어"용의자는 무기를 소지하고 있었지만 매우 용감한 비밀 정보 요원들에 의해 제압됐다"고 말했습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 나홍희, 디자인: 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)