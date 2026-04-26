'삼전닉스 직행' 연고대 반도체 계약학과 합격선 역대 최고

▲ 삼성전자, SK하이닉스

연세대와 고려대 반도체 계약학과의 2026학년도 수시 내신 합격선이 역대 최고치를 기록했습니다.'반도체 초호황'에 삼성전자와 SK하이닉스 입사 경쟁이 더욱 치열해진 데 따른 것으로 보입니다.2종로학원에 따르면 연세대 시스템반도체공학과(삼성전자 계약학과)의 2026학년도 수시 합격선 평균은 1.47등급이었습니다.학과 개설 첫해인 2021학년도(3.1등급) 대비 크게 상승한 것으로, 6년새 가장 높았습니다.고려대 반도체공학과(SK하이닉스 계약학과)의 수시 합격선 평균은 2.68등급이었습니다.이 역시 2021학년도(3.25등급) 대비 크게 오르며 최고치를 경신했습니다.고려대는 정시 합격점수도 공개했습니다.반도체공학과의 2026학년도 정시 합격선은 국수탐 백분위 평균 96.67점으로 전년(95.33점)보다 올랐습니다.특히 연세대 교과전형(추천형)과 고려대 종합전형(학업우수전형) 합격선은 1등급 초반대까지 형성될 만큼 올라 의대 합격선에 준한다는 분석도 나옵니다.임성호 종로학원 대표는 "과거에는 최상위권 이과생의 관심이 의대나 서울대 공대에 있었다면 지금은 연고대 반도체 계약학과로도 일정 부분 이동하고 있다"며 "의대 선호도가 높은 것은 사실이지만 의대 비선호 상위권 학생들에게는 의대를 대체하는 학과 선택지에 들어갔다고 볼 수 있다"고 말했습니다.