뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[날씨] 주말 낮 25도 초여름…남부 천둥·우박 동반 소나기, 저녁엔 쌀쌀

SBS 뉴스
작성 2026.04.26 11:15 조회수
PIP 닫기
주말인 오늘(26일) 일교차가 크게 벌어집니다.

서울의 낮 최고 기온 25도로 평년 수준을 5도가량 웃돌겠는데요.

다만 해가 지고 나면 기온이 뚝 떨어지면서 일교차가 큽니다.

입고 벗기 편한 외투로 체온 조절 잘 해주셔야겠습니다.

오늘 남부를 중심으로는 소나기 예보가 나와 있습니다.

전남과 경남 지역을 중심으로는 5에서 10mm.

제주 지역에는 5에~20mm의 비가 내릴 텐데요.

소나기가 내릴 때는 천둥과 번개를 동반한 우박이 내릴 때 있어서 각별한 주의가 필요하겠습니다.

소나기가 내리지 않는 중부와 그리고 전북, 경북 지역을 중심으로는 건조주의보가 내려져 있습니다.

주말을 맞아서 야외활동 하실 때는 화기 사용 각별한 주의가 필요하겠습니다.

오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠고요.

대기의 흐름 원활하게 이루어지면서 먼지에 대한 걱정 없겠습니다.

지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 대전의 낮 최고 기온 26도, 광주 25도, 대구 25도, 울산은 23도까지 오르면서 포근하겠습니다.

당분간 일교차가 크게 벌어지겠고요.

월요일과 화요일 사이에는 중부를 중심으로 비 예보가 나와 있고요.

수요일부터는 다시 맑게 하늘이 드러나 있겠습니다.

(안수진 기상캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지