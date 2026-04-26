[날씨] 주말 낮 25도 초여름…남부 천둥·우박 동반 소나기, 저녁엔 쌀쌀

주말인 오늘(26일) 일교차가 크게 벌어집니다.



서울의 낮 최고 기온 25도로 평년 수준을 5도가량 웃돌겠는데요.



다만 해가 지고 나면 기온이 뚝 떨어지면서 일교차가 큽니다.



입고 벗기 편한 외투로 체온 조절 잘 해주셔야겠습니다.



오늘 남부를 중심으로는 소나기 예보가 나와 있습니다.



전남과 경남 지역을 중심으로는 5에서 10mm.



제주 지역에는 5에~20mm의 비가 내릴 텐데요.



소나기가 내릴 때는 천둥과 번개를 동반한 우박이 내릴 때 있어서 각별한 주의가 필요하겠습니다.



소나기가 내리지 않는 중부와 그리고 전북, 경북 지역을 중심으로는 건조주의보가 내려져 있습니다.



주말을 맞아서 야외활동 하실 때는 화기 사용 각별한 주의가 필요하겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠고요.



대기의 흐름 원활하게 이루어지면서 먼지에 대한 걱정 없겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 대전의 낮 최고 기온 26도, 광주 25도, 대구 25도, 울산은 23도까지 오르면서 포근하겠습니다.



당분간 일교차가 크게 벌어지겠고요.



월요일과 화요일 사이에는 중부를 중심으로 비 예보가 나와 있고요.



수요일부터는 다시 맑게 하늘이 드러나 있겠습니다.



(안수진 기상캐스터)