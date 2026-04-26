뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

건조한 날씨에 밤사이 전국 곳곳서 산불 잇따라

정지연 기자
작성 2026.04.26 11:13 조회수
PIP 닫기
<앵커>

중부 지방을 중심으로 건조 특보가 내려진 가운데 전국 곳곳에서 크고 작은 산불이 잇따랐습니다. 대기가 메마르면서 강원과 경북 지방을 중심으로 산불 위기 경보 경계 단계가
발령됐습니다.

정지연 기자가 보도합니다.

<기자>

캄캄한 밤 산등성이를 따라 시뻘건 불길이 늘어섰습니다.

진화대원들이 호스를 들고 불길을 잡습니다.

어젯(25일)밤 9시쯤 강원 영월군 무릉도원면의 한 국유림에서 불이 나 3시간여 만에 꺼졌습니다.

이 불로 다친 사람은 없었지만, 주민 14명이 인근 마을회관 등으로 긴급 대피했습니다.

---

비슷한 시각, 경기 양주시 천보산에서도 불이 났습니다.

산림 당국은 차량 14대와 인원 66명을 동원해 진화 작업을 벌였고, 1시간 20분 만에 불길을 잡았습니다.

---

오늘 새벽 3시 50분쯤 충북 영동군 상촌면의 야산에서 불이 났습니다.

헬기 2대와 차량 35대, 인력 176명을 투입해 2시간 만에 큰 불길을 잡은 산림당국은 잔불 정리를 마치는 대로 화재 원인을 조사할 방침입니다.

산림청은 건조한 날씨와 강풍으로 산불 발생 위험이 높다며 담뱃불 투기와 불법소각을 금지하고 불씨관리에 각별히 주의해 달라고 당부했습니다.

(영상편집 : 김종태)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
정지연 기자 사진
정지연 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지