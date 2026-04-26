농기계 면세유 '전쟁 직격탄'…36% 급등에 영농철 생산비 '비상'

중동 전쟁 여파로 농업용 면세유 가격이 급등하면서 농가의 생산비 부담이 커지고 있습니다.



오늘(26일) 유가 정보 시스템 오피넷에 따르면 면세유 경유 가격은 리터당 1,500원에 육박하며 전쟁 이전보다 약 400원 상승한 것으로 나타났습니다.



지난 25일 기준 면세유 경유 가격은 리터당 1,499.15원으로, 최근 저점이었던 지난달 2일 1,103.95원과 비교하면 35.8퍼센트 상승했습니다.



이는 같은 기간 일반 과세 경유 가격 상승률이 약 25퍼센트였던 것과 비교해 훨씬 가파른 수준입니다.



면세유 경유 가격은 전쟁 발생 일주일 만에 1,300원대로 뛰었고, 이달 들어 1,400원을 넘어선 뒤에도 상승세가 이어지고 있습니다.



이 같은 추세가 이어질 경우 조만간 리터당 1,500원을 넘어설 가능성도 제기됩니다.



현재 영농철을 맞아 면세유 사용량이 늘고 있는 상황에서 가격 상승 부담은 더 커지고 있습니다.



경유는 모내기와 파종 등 농번기 농기계 운행에 필수적으로 사용됩니다.



일부 농기계에 쓰이는 면세유 휘발유 가격도 지난 25일 기준 리터당 1,294.74원으로, 지난 3일 967.57원과 비교해 33.8퍼센트 상승했습니다.



시설 작물 난방에 사용되는 면세유 등유 가격 역시 지난 25일 기준 리터당 1,391.60원으로, 지난 2일 1,094.15원보다 27.2퍼센트 올랐습니다.



면세유 가격 급등은 농업용 비닐과 비료 등 필수 농자재 가격 상승과 맞물리면서 농가 부담을 더욱 키우고 있습니다.



이 같은 생산비 상승은 농축산물 가격 상승으로 이어질 가능성도 제기됩니다.



농림축산식품부 관계자는 면세유 경유 가격 상승률이 과세 경유보다 10퍼센트 포인트 이상 높은 데 대해 "과세유는 정률이 아닌 정액의 세금이 포함되기 때문에 면세유와 상승률 차이가 있을 것"이라고 설명했습니다.



정부는 고유가로 인한 농가 유류비 부담을 줄이기 위해 추가경정예산에 농업용 면세유 유가연동 보조금 623억 원을 반영했습니다.



농식품부 관계자는 "기준 가격 대비 인상분의 70%를 한도 내에서 5월 중순부터 지급할 계획"이라고 밝혔습니다.



다만 보조금 지원에는 경유 리터당 138.4원, 등유 리터당 143.9원 등의 지원 한도가 있어 농가의 생산비 부담은 당분간 이어질 것으로 전망됩니다.



현재 면세유 휘발유와 경유, 등유 가격은 전쟁 이전보다 리터당 약 300원가량 오른 상태입니다.