이정후, 2루타 2개 폭발…연이틀 멀티히트로 타율 0.287

▲ 한국시간 26일 샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 2루타를 친 후 기뻐하고 있다.

확실하게 타격감을 되찾은 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 이틀 연속 멀티 히트(한 경기 2안타 이상) 활약으로 팀 연패 탈출에 앞장섰습니다.이정후는 오늘 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 정규시즌 마이애미 말린스와 홈경기에 6번 타자 우익수로 선발 출전, 3타수 2안타를 치고 볼넷 1개를 골랐습니다.안타 2개 모두 2루타였고, 득점도 1개 곁들였습니다.이날 경기로 이정후의 시즌 타율은 0.287(94타수 27안타)로 올라갔으며, OPS(출루율+장타율)도 0.773으로 상승했습니다.시즌 초반 최악의 타격 슬럼프 속에 지난 9일까지 타율 0.143, OPS 0.439에 그쳤던 그는 최근 14경기에서 타율 0.404로 몰아쳐 타율 3할을 눈앞에 두게 됐습니다.이정후의 활약 속에 샌프란시스코는 마이애미에 6대 2로 승리, 2연패에서 벗어났습니다.이정후의 방망이는 2회 첫 타석부터 날카롭게 돌았습니다.상대 선발 유리 페레스의 초구 시속 158㎞ 강속구를 때려 우익수 머리 위로 넘어가는 2루타로 출루했습니다.비거리 112ｍ로 측정된 이 타구는 MLB 30개 구장 가운데 4개 구장에서는 홈런이었습니다.이정후는 4회 두 번째 타석에서도 페레스의 시속 156.3㎞ 바깥쪽 높은 공을 공략해 이번에는 좌중간 2루타를 만들었습니다.그동안 바깥쪽 높은 강속구에 약점을 보여왔던 이정후는 기술적인 밀어치기로 장타를 터트렸습니다.이정후가 한 경기에 장타 2개를 터트린 건 지난 11일 볼티모어 오리올스전(2루타 1개, 홈런 1개)에 이어 올 시즌 두 번째입니다.또한 전날 마이애미전 시즌 2호 홈런 포함 3안타에 이어 이틀 연속 멀티 히트에 성공했습니다.6회에는 1사 후 볼넷을 골라낸 뒤 패트릭 베일리의 적시타 때 홈을 밟아 득점한 이정후는 7회 마지막 타석에서 잘 맞은 타구가 내야수 정면으로 향해 땅볼로 아웃됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)