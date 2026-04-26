이란 외무장관 "미, 외교에 진지한지 더 지켜봐야"

▲ 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리와 아바스 아라그치 이란 외무장관

아바스 아라그치 이란 외무장관은 현지시간 25일 "미국이 외교에 진심으로 진지한지 아직 지켜봐야 한다"고 말했습니다.아라그치 외무장관은 이날 파키스탄 방문을 마치고 오만에 도착한 뒤 소셜미디어에서 이렇게 밝혔습니다.그는 "파키스탄 방문은 매우 성과가 있었다"며 "종전의 실행 가능한 틀에 관해 이란의 입장을 공유했다"고 썼습니다.아라그치 장관은 전날 파키스탄의 수도 이슬라마바드에 도착해 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리 등을 만난 뒤 이날 파키스탄을 떠났습니다.백악관은 미 협상단이 아라그치 이란 외무장관이 이끄는 이란 협상단과 만날 것이라고 밝혔으나 이란은 미국과의 직접 회담에는 응하지 않겠다는 입장을 유지해왔습니다.이란 이슬람혁명수비대는 아라그치 장관이 파키스탄을 떠난 뒤 성명을 내고 호르무즈 해협을 계속 봉쇄하겠다는 뜻을 밝혔습니다.이들은 성명에서 "호르무즈 해협을 통제하면서 미국과 백악관 지지자들을 그 억지 효과의 그림자에 가두는 것이 이란의 결정적 전략"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)