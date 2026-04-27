[스브스夜] '신이랑' 유연석, "내가 겪은 것만 믿을 것…당신은 나의 아버지" 최원영 정체 공개

유연석이 최원영이 자신의 아버지임을 밝혔다.



25일 방송된 SBS 금토 드라마 '신이랑 법률사무소'(이하 '신이랑')에서는 자신의 아버지에게 정체를 밝힌 신이랑의 모습이 그려졌다.



이날 신이랑은 아버지 신기중이 어떤 사람이었는지 알아보았다. 하지만 알아내면 알아낼수록 실망스러운 증언만 쏟아졌다.



본인이 기억하는 것과 너무나 다른 아버지에 대해 신이랑은 더욱 혼란스러웠다. 이에 신이랑은 신기중을 향해 "그땐 왜 그랬어요? 내가 기억하는 당신은 도대체 누구냐고요"라며 하소연했다.



그리고 "떠날 때도 맘대로 가버리더니 왜 또 제멋대로 나타나는 거냐. 당신이라는 사람 내가 잊어버리려고 얼마나 애쓰고 있는데. 그렇게 아무것도 모르겠다는 표정으로 다가오지 말아라"라고 퍼부었다.



신이랑의 이야기에 충격을 받은 신기중은 더 이상 자신이 누군지 알려고 하지 않겠다고 했다. 그는 "저라는 사람이 생전에 그렇게 살아왔다는 걸 받아들이기 힘들었나 보다. 그래서 어떻게 살아왔는지 더 알고 싶었다. 하지만 이제 변호사님 말을 믿겠다. 변호사님은 참 좋은 분이다. 덕분에 이야기할 수 있었고 지금도 저를 보내는 게 맞는지 갈등하고 있지 않냐. 어떤 결정을 내리든 괜찮다. 갑자기 불쑥 찾아와서 정말 죄송했습니다"라고 미안한 마음과 함께 감사의 마음을 전했다.



이날 신이랑은 자신의 아버지가 연관되어 있던 인천 차이나타운을 조사했다. 그리고 그곳에서 아버지가 부패한 검사였다는 증언을 듣게 되었다. 그러나 이는 모두 양병일이 조작한 사실이었다. 양병일은 신이랑과 신기중 귀신이 만나는 것을 두려워하며 치료가 끝나지도 않았는데 급거했다는 사실이 드러나며 그가 은폐하고자 하는 진실이 무엇인지 의문을 자아냈다.



아버지에 대한 거듭된 실망스러운 증언에도 신이랑은 자신에게 한없이 따뜻하고 자상했던 아버지의 모습이 떠올랐다.



그리고 그는 "사람은 세상에 자기를 믿어주는 한 사람만 있으면 어떤 어려움도 견뎌낼 수 있대. 세상 사람들 전부가 안 믿어도 그 한 사람 때문에 용기를 낼 수 있다. 아빠는 이랑이한테 그런 사람이다. 무슨 일이 있어도 끝까지 믿어주는 사람"이라며 자신을 끝까지 믿어주었던 것을 떠올렸다.



결국 신이랑은 "이제 누군가의 말보다 내가 알고 내가 겪은 당신을 나 믿어보려고요"라고 했다. 그리고 그에게 "1963년 8월 15일생, 신기중. 당신은 나의 아버지입니다"라며 신기중의 정체를 밝혀 이후 어떤 전개가 펼쳐질지 궁금증을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)