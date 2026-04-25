"이란 외무장관, 파키스탄 측에 '종전 고려사항' 전달"

▲ 아바스 아라그치 이란 외무장관과 아심 무니르 파키스탄 군총사령관

파키스탄을 방문 중인 아바스 아라그치 이란 외무장관이 파키스탄 측에 종전과 관련한 이란의 입장을 전달했다고 이란 언론들이 현지 시간 25일 보도했습니다.보도에 따르면 전날 밤 파키스탄 이슬라마바드에 도착한 아라그치 장관은 이날 아심 무니르 파키스탄 군총사령관을 만나 종전에 대한 이란의 관점과 고려사항을 전달했습니다.무니르 총사령관은 미·이란 협상을 중재하는 '키맨'으로 꼽힙니다.양측은 이 자리에서 휴전과 관련된 최신 전개 상황과 서아시아의 평화와 안정을 강화하기 위한 협력 방안을 논의했다고 이란 언론들은 전했습니다.로이터통신도 파키스탄 소식통을 인용해 "아라그치 장관이 파키스탄 관리들에게 미국의 요구에 대한 이란의 유보적 입장과 이란 측의 협상 요구사항을 전달했다"고 보도했습니다.이란 외무부는 무니르 총사령관은 아라그치 장관에게 파키스탄을 이웃 국가로서 신뢰하는 이란에 사의를 전하면서 성과를 낼 때까지 파키스탄이 중재 노력을 기꺼이 계속하겠다고 말했다고 전했습니다.외무부는 또 아라그치 장관이 이날 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리도 만났다고 밝혔습니다.이 자리엔 이샤크 다르 부총리 겸 외무장관, 무니르 총사령관, 아심 말리크 국가안보보좌관 등 파키스탄의 외교·안보 수뇌부가 동석했습니다.아라그치 장관이 전날 예고없이 파키스탄을 심야에 방문하면서 미·이란의 2차 협상 가능성에 대한 기대가 커졌으나 이란 측은 직접 협상은 하지 않는다고 선을 그었습니다.아라그치 장관은 파키스탄에 이어 오만과 러시아를 방문할 예정입니다.