KBO리그, 역대 최소 경기 200만 관중 달성

2026 프로야구가 또 하나의 흥행 기록을 세웠습니다.



KBO는 오늘(25일) 전국 5개 구장에 9만 9천905명의 관중이 입장해 시즌 누적 관중 209만 4천481명을 기록했다고 밝혔습니다.



이로써 정규시즌 117경기 만에 200만 관중을 돌파한 올해 프로야구는 지난해 118경기를 넘어 역대 최소 경기 200만 관중 달성 기록을 세웠습니다.



이날 잠실구장에 2만 3천750명, 광주 기아챔피언스필드에 2만 500명, 고척스카이돔에 1만 6천 명, 대전 한화생명 볼파크에 1만 7천 명이 스탠드를 메우며 4개 구장이 매진됐습니다.



총 2만 3천 석인 인천 SSG랜더스필드에도 매진에 가까운 2만 2천655명의 관중이 찾았습니다.



올 시즌 경기당 평균 관중은 1만 7천902명으로 지난해 같은 기간의 1만 6천596명보다 7.9% 증가했습니다.



구단별로는 홈에서 가장 많은 14경기를 치른 LG 트윈스가 관중 33만 1천872명으로 1위를 달리고 있습니다.



삼성 라이온즈가 30만 6천709명으로 뒤를 이었고 한화 이글스 22만 1천 명, 두산 베어스 21만 9천896명, 롯데 자이언츠 20만 392명으로 3∼5위에 올랐습니다.



키움 히어로즈 관중은 14만 2천981명으로 9위이지만 지난해 같은 기간보다 39%나 늘어 가장 높은 증가세를 보였습니다.



평균 관중은 역시 LG가 2만 3천705명으로 가장 많고 삼성 2만 3천593명, 두산 2만 1천990명, 롯데 2만 39명 차례입니다.



또한 올 프로야구는 총 117경기의 56%인 65경기가 매진됐습니다.



한화는 홈에서 열린 13경기 전부 매진되며 좌석 점유율 100%를 기록했습니다.



LG는 14경기 중 13차례, 두산 8번, 삼성은 7번 매진됐습니다.



지난해보다 관중이 늘어난 올 프로야구는 3년 연속 1천만 명 돌파가 유력하게 점쳐지고 있습니다.



(사진=연합뉴스)