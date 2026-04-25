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[날씨/XR] 일요일 맑은 하늘…일교차 20도 이상인 곳도

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작성 2026.04.25 21:00 조회수
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오늘(25일) 쾌청한 봄 날씨를 만끽하기 참 좋았는데요.

낮 동안에는 다소 덥게도 느껴진 곳들이 많았습니다.

내일도 대체로 맑은 하늘이 이어지면서 일교차가 크게 벌어집니다.

특히 영남 내륙 지역은 아침과 낮의 기온 차가 20도 이상 벌어지는 곳이 있겠습니다.

맑은 날씨 속 대기는 점점 더 메마르고 있는데요.

오늘 오전에 또 한 차례 건조특보가 확대되면서 대부분 중부와 경북, 전북 지역에 건조특보가 발효 중입니다.

실효습도가 35% 이하에 머물고 있는 만큼 화기 사용에 각별히 주의해 주셔야겠습니다.

내일 제주는 기압골의 영향으로 새벽부터 비가 내리겠고요, 전남 남부와 경남을 중심으로는 불시에 소나기가 지날 수 있겠습니다.

현재 전국 하늘 위성 영상 확인해 보시면 고기압의 영향권에서 구름 한 점 없이 맑은 모습을 보이고 있는데요.

내일도 대체로 맑은 하늘이 이어지면서 낮 동안 볕이 강하게 내리쬐겠습니다.

내일 아침 기온은 태백과 전주 7도로 출발하겠고, 낮 기온은 대구 25도까지 오르면서 오늘과 비슷하거나 다소 낮겠습니다.

다음 주 월요일 밤사이 중부지방에는 5mm 안팎의 비가 한 차례 지나겠고요, 이후로는 다시 이맘때 전형적인 봄 날씨가 이어질 전망입니다.

(임은진 기상캐스터)
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