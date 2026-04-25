9회 4득점 '대역전극'…LG 2연승

<앵커>



프로야구 LG가 잠실 라이벌 두산을 꺾고 2연승을 달렸습니다. 2점 뒤진 9회에 4점을 뽑아내 짜릿한 역전승을 거뒀습니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



LG 유영찬과 두산 김택연, 두 팀 마무리 투수가 모두 부상으로 전력에서 이탈한 가운데 마지막 이닝에 승부가 요동쳤습니다.



LG가 5대 3으로 뒤진 9회 초, 두산이 임시 마무리로 투입한 좌완 이병헌을 상대로 원아웃 만루 기회를 만든 뒤 오스틴의 2타점 적시타로 동점을 만들었고, 바뀐 투수 윤태호를 상대로 문성주가 1타점 적시타를 뽑아내 기어이 승부를 뒤집었습니다.



오지환의 희생 플라이까지 더해 2점 차 리드를 잡은 LG는 9회 말, 장현식의 274일 만의 세이브로 7대 5 승리를 지키고 2연승을 달렸습니다.



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KIA 선발 양현종은 1회 선두 타자 한태양을 삼진으로 돌려세우며 역대 처음으로 2천200탈삼진을 돌파했습니다.



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페라자가 시즌 4호 투런 아치를 그려내고, 강백호가 홀로 3안타에 5타점을 쓸어 담은 한화는 NC를 8대 1로 제압했습니다.



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SSG는 이틀 연속 홈런을 때려낸 최정을 앞세워 KT를 꺾고 5연승을 달렸습니다.



(영상편집 : 이재성)