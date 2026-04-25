뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

서울 27도 '깜짝 초여름'…쾌청한 날씨에 나들이객 북적

김민준 기자
작성 2026.04.25 20:40 조회수
PIP 닫기
<앵커>

4월의 마지막 토요일은 화창했습니다. 다소 덥기는 했지만 봄 날씨를 만끽하려는 시민들 발길은 야외로 향했습니다.

휴일 표정은 김민준 기자가 담았습니다.

<기자>

트럼펫을 불거나 기타를 치면서 행진이 시작되고 한복을 입은 어린이들이 뒤를 따릅니다.

이순신 장군의 생일을 기념하는 축제가 서울 도심에서 열렸습니다.

이순신 장군을 그린 전시회는 물론 생일 케이크 만들기 등 체험 부스를 찾은 시민들도 많았습니다.

[황아영·홍이룸/경기도 고양시 : (아이가) 이순신 장군 이야기를 계속 해 가지고 요즘에 또 유치원에서도 이순신 장군에 대해서 배우고 있어서, 좋은 기회가 될 것 같아서 나왔어요.]

넓게 펼쳐진 정원에서 아이의 손을 잡고 다양한 꽃들을 보며 사람들은 봄을 만끽하기도 했습니다.

[이지은·김희자·민란희/경남 거제시 : 오늘 날씨도 너무 좋고 아기를 데리고 오니까 아기들 체험할 곳도 너무 많고, 꽃들도 많고 포토존도 여러 곳에 운영되고 있어서.]

오늘(25일) 낮 서울 최고 기온이 27도까지 오르는 등 초여름 날씨를 보이자 시민들의 옷차림도 한결 가벼워졌습니다.

가족과 연인들은 야외에서 놀이기구를 타거나 기념사진을 찍다가도 더위를 피해 실내를 즐길 수 있는 놀이공원에서 휴일을 즐겼습니다.

[이경호·이양화/서울 영등포구 : 오랜만에 아내랑 같이 바람 쐬러 나왔는데 기분도 좋고 밖에서 노는 것보다 안에서 노는 게 조금 더 이렇게 쾌적하고 시원하고.]

기상청은 내일도 쾌청한 날씨가 이어지겠지만, 지역에 따라 일교차가 20도 안팎까지 커져 건강 관리에 유의해 줄 것을 당부했습니다.

(영상취재 : 임동국·박영준 KNN, 영상편집 : 최혜란)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
김민준 기자 사진
김민준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지