두산 김택연·LG 유영찬, 부상으로 엔트리 말소

▲ 두산 마무리 투수 김택연

프로야구 두산 베어스 마무리 투수 김택연과 LG 트윈스 클로저 유영찬이 각각 어깨 근육 부상, 팔꿈치 부상으로 1군 엔트리에서 말소됐습니다.김원형 두산 감독은 오늘(25일) 서울 잠실구장에서 열리는 LG와 홈 경기를 앞두고 "김택연이 24일 불펜 투구 중 오른쪽 어깨 통증을 느껴 오늘 정밀 검진한 결과 극상근 염좌 진단을 받았다"며 "2~3주 후 재검사 예정이며 복귀 시점은 검사 결과를 보고 정할 계획"이라고 밝혔습니다.이어 "당분간 마무리 운용은 스코어, 주자, 상대 타자 등 그 상황에 맞춰 알맞은 불펜 투수를 투입하는 방법으로 해야 할 것 같다"고 덧붙였습니다.김택연은 올 시즌 9경기에 등판해 3세이브, 평균자책점 0.87을 기록하며 맹활약했습니다.올 시즌 9승 1무 13패로 공동 7위에 처진 두산으로선 뼈아픈 상황입니다.LG 마무리 투수 유영찬도 오른쪽 팔꿈치 부상으로 엔트리에서 빠졌습니다.염경엽 LG 감독은 "현재 유영찬은 정밀 검진 중"이라며 "검사 결과를 보고 받은 뒤 불펜 운용을 고민할 것"이라고 밝혔습니다.이어 "당분간은 상황에 따라 필승조 투수들이 흐름에 따라 마무리 역할을 해야 할 것 같다"고 말했습니다.유영찬은 전날 두산전에서 투구 도중 팔꿈치 통증을 호소하며 교체됐습니다.그는 올 시즌 13경기에서 1패, 11세이브, 평균자책점 0.75를 기록했습니다.유영찬이 부상 이탈했으나 LG의 마운드 상황은 두산보다 낫습니다.지난달 옆구리 근육 부상으로 이탈한 좌완 선발 자원 손주영은 이날 불펜에서 약 50구를 투구하는 등 복귀 마무리 단계입니다.염경엽 감독은 "손주영은 조만간 (2군에서) 실전 등판할 예정"이라고 밝혔습니다.최근 복무를 마친 왼손 투수 김윤식도 곧 합류합니다.22일 잔류군 소속으로 연습경기에 등판한 김윤식은 조만간 퓨처스리그에서 1~2차례 등판한 뒤 몸 상태와 구위에 따라 1군 합류 시점을 정할 계획입니다.(사진=연합뉴스)