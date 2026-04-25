[자막뉴스] "전 여친 프사 봤는데" 또 업데이트에 '발칵'…기록 남냐 묻자 카카오 "사실은"

카카오톡이 친구 탭과 관련한 지속된 업데이트로 유저들의 불만을 사고 있습니다.



카카오는 최근 카카오톡 업데이트를 통해 '업데이트 프로필' 영역을 개편했습니다.



프로필을 업데이트한 친구의 프로필을 클릭하면 일정 시간이 지난 후 업데이트를 한 다른 친구의 프로필로 자동으로 넘어가게 됩니다.



한 프로필과 다른 프로필 사이에는 광고도 나오고 손가락으로 누르고 있으면 다음으로 넘어가지 않고 멈추는데, 이러한 기능은 또 다른 SNS인 인스타그램의 스토리 기능과 유사합니다.



인스타그램 스토리에 공유된 사진이나 영상은 24시간 뒤에 사라지고 내가 올린 스토리를 누가 봤는지 실시간으로 확인할 수 있다 보니 카카오톡 유저들 사이에서도 "친구의 프로필을 눌러보면 상대방이 그 사실을 알 수 있는 것 아니냐"는 반응이 나왔습니다.



실제로 본인의 프로필을 확인한 사람이 누군지 알 수 있는 기능은 없는 것으로 확인됐습니다.



카카오 측은 "이용자들이 친구의 최근 소식을 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 디자인을 개선한 것"이라는 입장을 밝혔습니다.



카카오톡은 지난해 9월에도 친구탭에 피드형 사용자환경(UI)을 도입하고 프로필 변경 내역을 타임라인 형태로 보여주는 식으로 대개편을 단행했다가 이용자들의 거센 반발을 산 바 있는데, 계속해서 비슷한 식의 업데이트가 이어지자 누리꾼들은 "카톡만의 매력을 고수하면 좋겠다", "카카오톡은 인스타그램이 아닌데 왜 자꾸 인스타그램이 되려고 하냐"며 불만을 토로하고 있습니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)