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[자막뉴스] "전 여친 프사 봤는데" 또 업데이트에 '발칵'…기록 남냐 묻자 카카오 "사실은"

김태원 기자
작성 2026.04.25 15:10 조회수
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카카오톡이 친구 탭과 관련한 지속된 업데이트로 유저들의 불만을 사고 있습니다.

카카오는 최근 카카오톡 업데이트를 통해 '업데이트 프로필' 영역을 개편했습니다.

프로필을 업데이트한 친구의 프로필을 클릭하면 일정 시간이 지난 후 업데이트를 한 다른 친구의 프로필로 자동으로 넘어가게 됩니다.

한 프로필과 다른 프로필 사이에는 광고도 나오고 손가락으로 누르고 있으면 다음으로 넘어가지 않고 멈추는데, 이러한 기능은 또 다른 SNS인 인스타그램의 스토리 기능과 유사합니다.

인스타그램 스토리에 공유된 사진이나 영상은 24시간 뒤에 사라지고 내가 올린 스토리를 누가 봤는지 실시간으로 확인할 수 있다 보니 카카오톡 유저들 사이에서도 "친구의 프로필을 눌러보면 상대방이 그 사실을 알 수 있는 것 아니냐"는 반응이 나왔습니다.

실제로 본인의 프로필을 확인한 사람이 누군지 알 수 있는 기능은 없는 것으로 확인됐습니다.

카카오 측은 "이용자들이 친구의 최근 소식을 보다 직관적으로 확인할 수 있도록 디자인을 개선한 것"이라는 입장을 밝혔습니다.

카카오톡은 지난해 9월에도 친구탭에 피드형 사용자환경(UI)을 도입하고 프로필 변경 내역을 타임라인 형태로 보여주는 식으로 대개편을 단행했다가 이용자들의 거센 반발을 산 바 있는데, 계속해서 비슷한 식의 업데이트가 이어지자 누리꾼들은 "카톡만의 매력을 고수하면 좋겠다", "카카오톡은 인스타그램이 아닌데 왜 자꾸 인스타그램이 되려고 하냐"며 불만을 토로하고 있습니다.

(취재 : 김태원, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
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