"돼지저금통처럼 썼다" 머스크, 스페이스X서 7천억 '슬쩍'

▲ 스페이스X

일론 머스크 최고경영자가 자신의 우주 기업 스페이스X에서 수천억 원을 개인적으로 빌린 사실이 드러났습니다.개인적인 대출뿐만 아니라 자신이 이끄는 다른 회사들에도 자금을 융통해 준 것으로 확인됐습니다.미국 뉴욕타임스가 현지시간 24일 기업 내부 자료와 관계자 증언을 분석해 보도한 내용입니다.보도를 보면 머스크는 지난 2018년부터 2020년까지 세 차례에 걸쳐 스페이스X에서 5억 달러를 빌렸습니다.우리 돈으로 약 7천388억 원에 달하는 거액입니다.당시 대출 금리는 1% 미만일 때도 있었고 약 3%로 책정되기도 했습니다.시중은행 우대금리가 5% 수준이었던 점을 감안하면 매우 유리한 조건으로 돈을 확보한 셈입니다.담보로는 스페이스X 주식을 내걸었고 상환 기간은 10년으로 설정했습니다.기업 내부 문건은 이 대출이 최고경영자를 위해 특별히 실행됐다고 명시했습니다.하지만 대출을 승인한 주체가 누구인지, 머스크가 돈을 어디에 썼는지는 적혀 있지 않았습니다.이후 머스크는 2021년 말 원금과 함께 이자 1천400만 달러를 상환한 것으로 파악됐습니다.머스크의 스페이스X 자금 활용은 개인 대출에만 머물지 않았습니다.자신이 대주주로 있거나 이끄는 다른 기업들의 현금이 바닥났을 때도 스페이스X 금고를 열었습니다.전기차 업체 테슬라와 태양광 기업 솔라시티, 인공지능 벤처 xAI 등이 모두 여기서 돈을 조달했습니다.지난 2008년 금융위기 당시 테슬라가 위기에 빠지자 스페이스X에서 2천만 달러를 끌어왔습니다.2015년에는 부도 위험이 크다는 평가를 받은 솔라시티의 회사채를 스페이스X가 사들이는 방식으로 2억 5천500만 달러를 투입했습니다.가장 최근에는 스페이스X가 아예 xAI를 인수하기도 했습니다.뉴욕타임스는 머스크의 이런 행태를 강하게 꼬집었습니다.매체는 "머스크는 1억 달러가 필요할 때 은행에 전화하는 대신 스페이스X를 찾았다"고 지적했습니다.이어서 "지난 20년간 스페이스X를 마치 돼지저금통처럼 사용해왔다"고 비판했습니다.머스크가 한 기업을 동원해 다른 계열사를 돕는 방식은 이전부터 여러 차례 드러난 바 있습니다.블룸버그 통신은 최근 스페이스X가 테슬라의 사이버트럭 1천279대를 사들였다는 사실을 폭로했습니다.테슬라의 고가 픽업트럭 판매 실적을 끌어올려 주기 위한 조치였습니다.그동안 스페이스X가 비상장 회사였기 때문에 이런 자금 융통이 가능했던 것으로 분석됩니다.하지만 오는 6월 스페이스X의 상장이 예정되어 있어 앞으로는 비슷한 방식의 자금 조달이 어려워질 전망입니다.(사진=연합뉴스)