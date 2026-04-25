골프 대표팀, 일본·타이완과 3개국 친선대회서 개인·단체전 우승

▲ 한국 골프 대표팀

골프 대표팀이 일본, 대만 대표팀과 기량을 겨루는 제23회 네이버스컵 3개국 국가대표 친선 대회에서 개인·단체전을 우승을 싹쓸이했습니다.안해천은 타이완 타이중 인터내셔널 컨트리클럽에서 열린 대회 3라운드에서 5언더파 67타를 쳐 최종 합계 16언더파 200타로 김민수를 3타 차로 제치고 남자부 개인전 우승을 차지했습니다.박서진은 여자부 개인전에서 최종 합계 12언더파 204타로 김유빈을 4타 차로 따돌리며 트로피를 들었습니다.두 선수는 지난달 타이완 가오슝에서 펼쳐진 타이완아마추어선수권대회 남녀부 동반 우승을 거둔 데 이어 이번 대회에서도 우승하며 상승세를 이어갔습니다.한국은 남자 단체전(42언더파 606타)과 여자 단체전(33언더파 615타)에서도 1위에 올랐습니다.단체전 순위는 개인전 매 라운드 성적이 좋은 각국 상위 선수 세 명의 점수를 합산해 정합니다.한국은 21회, 22회에 이어 남녀 개인전 및 단체전 3연패를 거뒀습니다.이 대회는 1996년 대한골프협회(KGA)와 일본골프협회(JGA)의 국가대표 교류를 목적으로 시작됐고, 2001년 타이완골프협회(CTGA)가 합류해 3개국 친선대회로 발전했습니다.내년에 제24회 대회는 국내에서 열릴 예정입니다.(사진=대한골프협회 제공, 연합뉴스)