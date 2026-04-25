[자막뉴스] "돼지저금통이냐" 1%대 이자로 5억 달러 '슬쩍'…상장 앞둔 스페이스X 주주들 '발칵'

테슬라와 같은 대형 테크 기업들을 이끌고 있는 일론 머스크가 자신이 최고경영자로 재직 중인 항공우주 기업 스페이스X에서 수천억 원을 개인적으로 빌렸던 사실이 확인됐습니다.



미국 뉴욕타임스는 현지시간 어제(24일) 머스크가 지난 2018년부터 2020년까지 총 세 차례에 걸쳐 스페이스X에서 우리 돈 7천300억 원에 달하는 5억 달러를 빌렸다고 보도했습니다.



뉴욕타임스가 스페이스X 내부 자료를 확보해 분석한 바에 따르면, 머스크는 당시 시중은행의 우대금리인 5% 수준보다 훨씬 낮은 금리인 1~3% 수준으로 돈을 빌렸습니다.



이 대출은 머스크만을 위해 특별히 실행된 것으로 승인 주체와 머스크의 자금 사용 계획은 명시되지 않았습니다.



머스크는 이후 지난 2021년 말 대출금과 이자 1천400만 달러를 상환한 것으로 파악됐습니다.



상장 기업에서는 상상할 수 없는 이런 예외적인 대출은 스페이스X가 비상장 기업이기 때문에 가능했던 것으로 보이는데, 머스크가 지난 20년간 스페이스X에서 여러 차례 비공식적으로 자금을 융통하면서 기업을 개인의 '돼지 저금통'으로 사용해 왔다는 비판이 나오고 있습니다.



머스크는 테슬라 외에도, 자신이 대주주로 있는 태양광 에너지 기업 솔라시티, 인공지능 벤처기업 xAI에도 스페이스X에서 빌린 돈을 투입했습니다.



일부 벤처 캐피탈 관계자는 '스페이스X의 투자자들이 머스크가 다른 주주들에게 피해를 주면서 자신의 이익을 우선시하는 것에 대해 우려를 가졌다'고 말하기도 했습니다.



최근 스페이스X가 테슬라의 고가 픽업트럭 모델 사이버트럭을 1천 대 넘게 사들여 판매 실적을 견인하는 등, 머스크가 자신의 기업을 통해 또 다른 기업에 지원하는 일이 계속 확인되고 있습니다.



미국 현행법상 상장 기업은 고위 경영진에게 개인적으로 회사 자금을 빌려주는 일이 금지돼 있는데, 스페이스X가 오는 6월 상장을 앞두고 있어 앞으로 이런 '자금 돌려막기' 등은 어려워질 전망입니다.



(취재 : 김태원, 영상편집 : 나홍희, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)