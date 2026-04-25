음바페, 월드컵 앞두고 햄스트링 부상.."심각한 부상은 피한 듯"

▲ 킬리안 음바페

2026 북중미 월드컵 개막을 한 달여 앞두고 프랑스 축구대표팀과 스페인 레알 마드리드의 세계 최고 골잡이 킬리안 음바페가 햄스트링을 다쳤습니다.음바페는 스페인 세비야에서 열린 2025-2026시즌 라리가 33라운드 레알 베티스와의 원정 경기에서 왼쪽 햄스트링에 통증을 호소하며 경기 종료 약 10분을 남기고 직접 교체를 요청했습니다.AFP통신에 따르면 레알 마드리드는 "추가 검사가 필요하지만, 심각한 부상은 아닌 것으로 보인다"고 밝혔습니다.알바로 아르벨로아 레알 마드리드 감독은 경기 후 "음바페의 상태는 잘 모르겠다. 불편함을 느낀다고 했고, 며칠간 상태를 지켜볼 것"이라고 말했습니다.음바페는 이날 오프사이드로 득점이 인정되지는 않았으나 후반 9분 트렌트 알렉산더아널드의 크로스를 멋진 발리슛으로 연결해 골망을 흔들기도 했습니다.그러나 햄스트링에 과부하가 걸리면서 공격포인트 없이 물러났습니다.음바페의 햄스트링 부상이 심각하다면 6월 12일 개막하는 북중미 월드컵을 앞둔 프랑스 대표팀에 큰 타격입니다.프랑스의 간판인 음바페는 2018 러시아 월드컵 우승, 2022 카타르 월드컵 준우승에 앞장섰습니다.라리가 2위로 선두 FC바르셀로나와 우승 경쟁에서 뒤처진 레알 마드리드에도 음바페의 부상은 당연히 뼈아픕니다.레알 마드리드는 이날 전반 17분 비니시우스 주니오르의 선제골로 앞서나갔으나 후반 49분 엑토르 베예린에게 통한의 동점골을 내줘 1대 1 무승부에 그쳤습니다.다 잡은 승리를 놓친 레알 마드리드는 승점 74를 기록했습니다.한 경기를 덜 치른 선두 바르셀로나(승점 82)와 격차를 좁히지 못해 역전 우승 가능성이 희박해졌습니다.(사진=게티이미지코리아)