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"하늘에서 미확인 물체 떨어져"…밤하늘 가른 '거대 불기둥' 정체

김수형 기자
작성 2026.04.25 09:43 조회수
"하늘에서 미확인 물체 떨어져"…밤하늘 가른 '거대 불기둥' 정체
▲ 화구 추정 물체 낙화 모습

어제(24일) 저녁 전국 곳곳의 밤하늘에서 커다란 물체가 불타며 추락하는 일이 벌어졌습니다.

타원형 모양의 미확인 비행 물체를 봤다는 시민들의 목격담이 줄을 이었습니다.

인천에 거주하는 한 시민은 저녁 8시 43분쯤 부평구 십정동 인근을 운전하다가 이 현상을 발견했습니다.

눈앞에서 거대한 별똥별 같은 물체가 떨어지는 장면을 직접 포착한 겁니다.

당시 자동차 블랙박스 영상에는 긴박했던 상황이 고스란히 담겨 있습니다.

긴 불꼬리를 그리며 낙하하던 물체가 공중에서 한두 차례 쪼개지는 모습을 선명하게 확인할 수 있습니다.

이러한 장관은 경기도 양주에서도 똑같이 관측됐습니다.

현장을 본 또 다른 시민은 양주 회암동 천보터널 근처에서 미확인 물체가 하늘에서 떨어졌다고 전했습니다.

소셜미디어(SNS)상에도 비슷한 제보 글이 연이어 올라왔습니다.

아파트 단지 너머로 강한 빛을 뿜어내며 떨어지는 물체를 봤다는 내용입니다.

한국천문연구원은 시민들이 목격한 이 물체의 정체를 별똥별로 추정합니다.

우주에서 떨어진 유성체의 크기가 유독 크면 대기권에서 강하게 불타오르며 이른바 파이어볼, 즉 거대한 화구처럼 보인다고 설명합니다.

한국천문연구원 관계자는 블랙박스 영상 속 천체가 전형적인 화구의 모습으로 판단된다고 분석했습니다.

다만 불꼬리가 길어지면서 소멸하는 형태이기 때문에 지금 시점에서는 정확한 낙하 위치를 찾기 어렵다고 덧붙였습니다.

(사진=독자 제공, 연합뉴스)
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