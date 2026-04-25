'거대한 스마트 기기'…중국, AI 자동차 경쟁 본격화

<앵커>



중국에선 자동차 두 대 중 한 대가 전기차일 만큼, 전기차가 일상화됐습니다. 그러다 보니, 경쟁도 가격을 넘어 인공지능 기술 경쟁으로 옮겨가고 있습니다.



베이징 권란 특파원이 취재했습니다.



<기자>



베이징 국제 자동차 전시회장, 스마트폰 업체 화웨이가 스마트폰이 아닌 자동차를 소개합니다.



[배터리가 얼마나 남았지? (50% 남았습니다.) 가장 가까운 충전소로 안내해 줘.]



운전자와 대화하며 스스로 판단해 지시를 수행하는 AI 자동차입니다.



화웨이는 완성차 업체가 만든 차체에 자체 AI칩과 OS 등 기술을 얹어 자동차판 안드로이드 플랫폼을 선보였습니다.



자율 주행 기술에 주력해 '중국의 테슬라'로 불리는 샤오펑의 신차에는 운전자가 갑자기 쓰러지자 스스로 비상 상황을 감지하고 안전 조치까지 취하는 AI 기술이 적용됐습니다.



[(갓길에) 안정적으로 멈췄습니다.]



이런 신차의 가격은 우리 돈 6~8천만 원 선, 스마트폰처럼 소프트웨어 업데이트를 통해 지속적으로 성능을 개선하고 기능을 확장할 수도 있습니다.



역대 최대 규모로 열린 이번 전시회는 차량 전시회가 아니라 마치 스마트 기기, AI 플랫폼 전시장을 방불케 했습니다.



차량 2대 중 1대가 전기차인 중국은 전기차 보급이 이미 임계점에 도달했다는 판단 아래, 전기차의 기술과 가격 경쟁을 넘어 AI 기술 경쟁으로 전환하는 중입니다.



[자오페이/창안자동차 총괄매니저 : 차를 파는 것만으로는 더 이상 수익을 낼 수 없습니다.]



중국 시장에서 고전하던 현대차는 현지 자율 주행 기술, 배터리 기업과 손잡고 중국 맞춤형 전기차 브랜드를 처음 출시하며 뒤늦은 도전장을 던졌습니다.



[리펑강/베이징현대 총경리 : 아이오닉은 과시적인 기술 우위를 추구하지 않습니다. 우리가 추구하는 건 가장 실용적인 겁니다.]



현대차는 오는 2030년까지 연간 50만 대 판매하겠다는 목표인데, 전기차가 차에 머물지 않고 스마트 기기로 진화하고 있는 중국 시장에서 벌어진 격차를 줄이며 목표 달성이 가능할지 주목됩니다.



(영상취재 : 최덕현, 영상편집 : 최혜영)