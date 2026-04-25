"계엄 위해 무인기 작전"…윤석열에 30년 구형

<앵커>



지난 2024년 평양 무인기 작전을 지시했다는 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 내란특검팀이 징역 30년을 구형했습니다. 윤 전 대통령은 정상적인 군사활동이라고 주장하고 있지만, 특검팀은 계엄의 명분을 쌓으려는 의도가 있었다고 보고 있습니다.



원종진 기자입니다.



<기자>



윤석열 전 대통령이 일반이적 등 혐의 1심 결심 공판에 들어옵니다.



군사상 안보 등을 이유로 피고인 입정까지만 공개된 재판에서 내란특검팀은 윤 전 대통령이 북한 도발을 유도해 계엄의 명분을 확보하려 평양 무인기 투입 작전을 지시한 점이 명백하다며 징역 30년을 구형했습니다.



사형이 구형된 내란 혐의 다음으로 높은 구형량입니다.



함께 기소된 김용현 전 국방장관에게는 계엄 모의부터 실행까지 조력했다며 징역 25년을 구형했습니다.



특검팀은 "국민의 생명과 안전을 책임지는 국군통수권자와 국방부 장관이 비상계엄 선포 요건을 조성할 목적으로 한반도에 전시 상황을 만들려 한 반국가·반국민적 범죄"라고 강조했습니다.



특검팀은 평양 무인기 작전으로 남북간의 긴장이 심각하게 고조됐고, 투입된 무인기가 추락해 북한에 군사 기밀이 유출되는 등 군사상 이익이 저해됐다고 보고 윤 전 대통령 등을 일반이적죄 등 혐의로 지난해 11월 기소했습니다.



윤 전 대통령 측은 억지 논리라며 강하게 반발했습니다.



[배의철/윤석열 전 대통령 변호인 : 공판중 제시된 어떠한 증거도 특검의 추측과 망상을 뒷받침하지 못했습니다.]



앞서 특검팀은 지난 10일 재판이 마무리된 여인형 전 방첩사령관에게는 징역 20년, 김용대 전 드론작전 사령관에게는 징역 5년을 각각 구형했습니다.



6월 12일 열릴 예정인 1심 선고 공판은 공개로 진행될 예정입니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 김윤성)