뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.04.25 06:05 조회수
PIP 닫기
1. 종전 협상 재개 수순…"미 협상팀 25일 파키스탄행"

이번 주말 미국과 이란의 종전협상이 재개될 가능성이 높아지고 있습니다. 백악관은 이란이 먼저 대화를 요청했다며 협상팀을 한국시간 오늘(25일) 밤 파키스탄으로 보낼 예정이라고 밝혔습니다.

2. 이란 외무장관 파키스탄 도착…"미국 안 만난다"

이란 아라그치 외무장관은 예정돼 있던 별도 순방 일정에 맞춰 파키스탄에 도착했습니다. 그런데 "이번에는 미국과 만나지 않을 거"라고 이란 국영방송이 보도하는 등 벌써부터 '기싸움'을 시작했습니다.

3. 코스닥, '반도체 훈풍' 타고 25년 만에 1,200 돌파

코스닥 지수가 25년 만에 1,200선을 돌파했습니다. 반도체 활황에 힘입어 소재, 부품, 장비 등 관련 기업들이 상승세를 이끌었습니다.

4. '평양 무인기 지시' 윤석열 징역 30년 구형

평양 무인기 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 내란특검이 징역 30년을 구형했습니다. 함께 기소된 김용현 전 국방장관에게는 계엄 모의부터 실행까지 조력했다며 징역 25년을 구형했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이강 기자 사진
이강 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지