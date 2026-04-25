1. 종전 협상 재개 수순…"미 협상팀 25일 파키스탄행"



이번 주말 미국과 이란의 종전협상이 재개될 가능성이 높아지고 있습니다. 백악관은 이란이 먼저 대화를 요청했다며 협상팀을 한국시간 오늘(25일) 밤 파키스탄으로 보낼 예정이라고 밝혔습니다.



2. 이란 외무장관 파키스탄 도착…"미국 안 만난다"



이란 아라그치 외무장관은 예정돼 있던 별도 순방 일정에 맞춰 파키스탄에 도착했습니다. 그런데 "이번에는 미국과 만나지 않을 거"라고 이란 국영방송이 보도하는 등 벌써부터 '기싸움'을 시작했습니다.



3. 코스닥, '반도체 훈풍' 타고 25년 만에 1,200 돌파



코스닥 지수가 25년 만에 1,200선을 돌파했습니다. 반도체 활황에 힘입어 소재, 부품, 장비 등 관련 기업들이 상승세를 이끌었습니다.



4. '평양 무인기 지시' 윤석열 징역 30년 구형



평양 무인기 작전을 지시한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 내란특검이 징역 30년을 구형했습니다. 함께 기소된 김용현 전 국방장관에게는 계엄 모의부터 실행까지 조력했다며 징역 25년을 구형했습니다.