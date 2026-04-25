미국-이란, 협상 재개 수순…"협상팀 25일 파키스탄행"

▲ 스티브 윗코프 중동특사(오른쪽)와 재러드 쿠슈너

백악관은 미국의 대이란 협상팀인 스티브 윗코프 대통령 중동특사와 재러드 쿠슈너가 이란과의 협상을 위해 현지시각 25일 파키스탄 수도 이슬라마바드로 간다고 밝혔습니다.캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 24일 폭스뉴스 인터뷰에서 "윗코프 특사와 쿠슈너가 내일 아침 다시 파키스탄으로 떠나 파키스탄의 중재 아래 이란 대표단과 직접 회담을 가질 것"이라고 말했습니다.레빗 대변인은 이란이 미국에 먼저 대면 회담을 요청해왔다고 설명했습니다.그러면서 트럼프 대통령이 미국 협상팀을 통해 이란 측 입장을 듣게 될 것이라면서 "생산적인 대화가 되기를 기대한다"고 말했습니다.앞선 1차 협상을 이끌었던 JD 밴스 부통령은 이번에 파키스탄에 가지 않고 미국에서 대기하며 상황을 챙길 예정이라고 레빗 대변인은 밝혔습니다.다만 필요할 경우 파키스탄으로 갈 수 있도록 준비하고 있을 것이라고 설명했습니다.미국 협상팀은 아바스 아라그치 이란 외무장관이 이끄는 이란 대표단과 협상에 나서게 될 것으로 보입니다.아라그치 장관은 이르면 이날 파키스탄 수도 이슬라마바드에 도착할 예정으로 전해졌습니다.미국과 이란은 지난 11∼12일 이슬라마바드에서 1차 종전 협상에 나섰지만 결렬됐고, '2주 휴전' 시한을 앞둔 지난 21일 열릴 것으로 예상됐던 2차 협상은 불발됐습니다.이번에 2차 협상이 재개된다면 이란의 핵 프로그램과 호르무즈 해협 항행 정상화 등을 놓고 양측이 이견을 좁힐 수 있을지 주목됩니다.레빗 대변인은 대이란 군사작전 '장대한 분노'의 궁극적인 목표는 "이란이 결코 핵을 보유하지 못하게 하는 것"이라고 거듭 강조하면서 "이제 우리는 합의를 통해 이를 해결하기 위한 외교적 국면으로 들어갔다"고 말했습니다.이어 "이란이 농축 우라늄을 넘기고, 핵무기를 결코 획득·보유하거나 개발·제조하지 않겠다는 점을 확고히 약속하는 것"이 트럼프 대통령이 정한 '레드라인'이라고 설명했습니다.레빗 대변인은 이후 백악관에서 취재진으로부터 '미국이 이란으로부터 통일된 제안을 받은 것이냐'는 질문을 받고 "지난 며칠간 이란에서 확실히 진전이 있는 것으로 보인다"며 "그들이 어떤 말을 할지 지켜보겠다"고 답했습니다.트럼프 대통령은 앞서 휴전 연장을 선언하며 이번 시한을 '이란이 내부 이견을 정리해 통일된 제안을 내고 협상이 어느 쪽으로든 종결될 때까지'로 정한 바 있습니다.한편, 레빗 대변인은 출산을 이유로 당분간 자신의 브리핑을 중단한다고 밝혔습니다.29세로 역대 최연소 백악관 대변인인 그는 32살 연상의 부동산 사업가 니콜라스 리치오와 결혼해 2024년 7월 아들을 낳았고 현재 둘째 출산을 앞두고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)