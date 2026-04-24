"이란 외무장관 이르면 오늘 파키스탄 방문…2차 회담 가능성"

▲ 아바스 아라그치 이란 외무장관

아바스 아라그치 이란 외무장관이 이르면 현지시각 24일 밤 중재국인 파키스탄에 도착할 예정이라고 로이터·AP 통신 등이 보도했습니다.보도에 따르면 아라그치 장관은 빠르면 이날 밤 소규모 수행단과 함께 파키스탄 수도 이슬라마바드에 도착할 예정입니다.정부 소식통은 로이터에 미국과의 2차 종전 회담이 열릴 가능성이 높다고 말했습니다 그러면서 회담을 위해 이미 미국 보안팀은 이슬라마바드에 도착해 있다고 덧붙였습니다.AP 통신도 파키스탄 관계자 2명을 인용해 아라그치 장관이 이번 주말까지 파키스탄을 방문해 미국과 회담을 할 것으로 보인다고 보도했습니다.AP 통신은 아라그치 장관이 빠르면 이날 이슬라마바드에 도착할 수 있다면서 소규모 정부 대표단이 동행한다고 전했습니다.미국과 이란의 2차 종전 회담은 지난 22일 예정됐으나 이란 대표단의 불참으로 열리지 못했고, 중재국인 파키스탄은 양국과 계속해서 물밑 접촉을 한 것으로 알려졌습니다.하루 전인 지난 21일에는 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 연장을 전격 선언했지만, 이란은 이를 인정하지 않는다며 자국 해상을 미국이 계속 봉쇄하면 다시 군사적 대응을 할 수 있다고 경고했습니다.