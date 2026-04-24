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'1900억 부당이득 의혹' 방시혁 구속 영장 반려…검찰 보완수사 요구

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작성 2026.04.24 21:35 조회수
'1900억 부당이득 의혹' 방시혁 구속 영장 반려…검찰 보완수사 요구
사기적 부당거래로 1900억 원대 이득을 챙겼다는 혐의를 받는 방시혁 하이브 의장에 대해 경찰이 신청한 구속영장이 검찰 단계에서 반려되면서 수사 동력 약화에 대한 우려가 제기되고 있다.

서울남부지검 금융·증권범죄합동수사부는 24일 방 의장에 대해 청구된 구속영장을 반려하고 보완수사를 요구했다고 밝혔다. 검찰은 "현 단계에서 구속 필요성을 인정할 사유에 대한 소명이 부족하다"고 판단한 것으로 전해졌다.

앞서 서울경찰청 금융범죄수사대는 지난 21일 자본시장법 위반(사기적 부정거래) 혐의로 방 의장에 대한 구속영장을 신청했다. 수사가 시작된 지 약 1년 4개월 만에 이뤄진 첫 신병 확보 시도였다.

방 의장은 2019년 하이브 상장 전 기존 투자자들에게 상장 계획이 지연되거나 불투명한 것처럼 알린 뒤, 하이브 전 임원이 설립한 사모펀드의 특수목적법인(SPC)에 지분을 매각하도록 유도한 혐의를 받고 있다. 이후 해당 지분이 상장 이후 매각되면서 방 의장이 사전 계약에 따라 매각 차익 일부를 취득했다는 것이 경찰의 판단이다.

그러나 구속영장이 반려되면서 일각에서는 수사 흐름이 한 차례 꺾이는 것 아니냐는 관측도 나온다. 특히 장기간 이어진 수사 끝에 이뤄진 첫 영장 청구가 받아들여지지 않으면서 향후 추가 영장 재신청 여부와 보완수사 방향에 관심이 쏠리고 있다.

한편 방 의장 측은 혐의를 전면 부인하고 있다. 하이브 상장 과정에서 관련 법규를 준수했으며, 지분 매각은 투자자들의 요청에 따른 것이고 부당이득을 취할 의도도 없었다는 입장이다.

앞서 경찰은 2024년부터 한국거래소와 하이브 사옥에 대한 압수수색을 진행하고, 방 의장을 다섯 차례 소환 조사하는 등 수사를 이어왔다.



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
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