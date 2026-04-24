"아이들이 알고리즘의 지배 받아선 안 돼"…노르웨이도 16세 미만 SNS 제한

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노르웨이도 아동·청소년의 소셜미디어 이용을 제한하기로 했습니다.블룸버그에 따르면 노르웨이 정부는 24일(현지시간) 성명을 내고 시민들의 "압도적인" 요구에 따라 16세 미만의 소셜미디어 접근을 제한하는 법안을 추진한다고 밝혔습니다.요나스 가르 스퇴르 총리는 "아이들이 아이답게 자랄 수 있는 어린 시절을 원한다"며 "놀이, 우정, 일상 생활이 알고리즘과 스크린의 지배를 받아서는 안 된다"고 강조했습니다.노르웨이 정부는 아동이 16세가 되는 해의 1월 1일까지 소셜미디어 접근을 제한하는 내용의 법안을 올해 안에 의회에 제출할 계획입니다.나이 확인 책임은 기술 기업들에 둔다고 설명했습니다.최근 국제사회에서는 소셜미디어가 아동·청소년에게 미치는 악영향을 우려하며 소셜미디어 이용에 나이 제한을 두는 움직임이 확산하고 있습니다.호주가 지난해 말 세계 최초로 16세 미만을 상대로 소셜미디어 계정 접근을 차단한 것을 시작으로 브라질, 인도네시아가 비슷한 조치를 하는 등 규제가 이어지고 있습니다.유럽에서도 그리스가 내년 초부터 15세 미만 아동의 소셜미디어 이용을 금지하는 것을 비롯해 영국, 오스트리아, 프랑스, 덴마크 등 10여 개 나라가 소셜미디어 이용 최소 연령을 13∼16세 사이로 설정하는 법안을 추진하고 있습니다.