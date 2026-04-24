[날씨/XR] 주말 낮 27도 '강한 자외선'…일교차 커

이번 주말도 낮에는 다소 덥겠습니다.



다만 아침저녁으로는 기온이 크게 떨어지면서 일교차가 많게는 20도까지 차이가 나겠습니다.



야외 활동하실 때 감기 걸리기 쉬우니까요, 겉옷으로 체온 조절 잘해주셔야겠습니다.



또 낮 동안 자외선도 강하겠습니다.



전국의 자외선 지수 높음에서 일부 남부와 제주는 매우 높음 수준까지 오르겠습니다.



한편 오늘(24일) 건조특보가 전국 대부분 지역으로 확대됐습니다.



오늘 하루에만 전국에서 10건의 산불이 발생했는데요.



주말에 산행 계획 많이 세우셨을 텐데요, 화기 사용에 각별히 주의해 주셔야겠습니다.



다음으로 살펴볼 위성 영상에서도 우리나라 주변 하늘이 이렇게 맑게 드러난 걸 볼 수가 있습니다.



내일도 고기압의 영향으로 전국이 대체로 맑겠고요, 대기질도 양호하겠습니다.



이처럼 맑은 날씨에는 밤사이 열이 더 빠르게 빠져나가면서 아침에는 쌀쌀해집니다.



서울이 11도, 충주가 6도로 출발하겠고요, 낮에는 볕이 기온을 빠르게 끌어올리면서 서울이 27도, 광주 26도까지 오르겠습니다.



일요일 오전에 제주에는 비가 조금 내리겠고, 일부 영남 지역에는 한때 소나기 오는 곳이 있겠습니다.



다음 주 월요일 밤부터 화요일 아침 사이에는 중부 지방에 비 소식이 있습니다.



(남유진 기상캐스터)