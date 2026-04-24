"쿠팡, 한미 안보 협의 영향은 사실…단기간 수습"

<앵커>



미국 측이 우리 정부에, 쿠팡 김범석 의장의 법적 안전이 보장되지 않으면, 한미 고위급 협의를 진행하기 어렵단 뜻을 전달했다고 사흘 전 저희가 전해드렸습니다. 위성락 국가안보실장이 쿠팡 문제가 안보 협의에 영향을 주는 건 사실이라며 협상을 조속히 재개해야 한다고 밝혔습니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



미국 측이 한국 정부에 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장에 대한 출국금지, 체포, 구속 등이 없도록 조치해달라 요구하고, 그렇지 않으면 외교안보 사안의 양국 고위급 협의를 진행하지 않겠다고 한 것과 관련해, 위성락 청와대 국가안보실장이 "쿠팡 문제가 한미 간 안보 협의에 영향을 주고 있는 건 사실"이라고 설명했습니다.



개별 기업 사안인 쿠팡 문제를 미국 측이 동맹국 사이 안보 협의로까지 끌어들이고 있단 사실을 토로한 셈인데, 위 실장은 "우리 정부는 쿠팡 문제는 법적 절차대로, 안보 협상은 안보 협상대로, 진전돼야 한다는 입장"이라며 조속한 재개를 위해 미국과 논의하고 있다고 강조했습니다.



정동영 통일장관의 '북한 구성 핵시설' 발언을 두곤, 정 장관이 미국과 교류한 정보를 유출한 건 아니란 게 정부 입장이라고 설명했습니다.



국민의힘은 오늘(24일) 정 장관 해임건의안을 당론으로 국회에 제출했는데, 위 실장은 이런 문제가 정치 쟁점화할 경우, 상황 수습과 복원에 장애가 있을 수 있다며 "한미 간 인식 차를 잘 정리해서 단기간에 수습하려고 한다"고 강조했습니다.



그러면서 동맹은 가까운 관계지만, '정원'과 같아서 잘 관리하지 않으면 안 된단 언급도 덧붙였습니다.



최근 브런슨 주한미군 사령관이 전시작전통제권 전환 문제를 두고 '정치적 편의주의가 조건을 앞질러선 안 된다'고 발언한 데 대해선, 전작권 전환 문제는, 군 사령관과 다룰 문제라기보다 기본적으로 정치적 결정의 문제라며 결국, 결정은 양국 정부 수뇌부가 내리는 것이라고 위 실장은 말했습니다.



(영상취재 : 정상보, 영상편집 : 전민규, 디자인 : 강윤정)