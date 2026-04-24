이진숙, 이르면 주말 새 대구시장 출마 관련 입장 표명 가능성

▲ 이진숙 전 방통위원장

국민의힘 공천관리위원회의 대구시장 후보 공천 배제 결정에 반발하면서 무소속 출마 가능성을 시사해 온 이진숙 전 방송통신위원장이 이르면 이번 주말 안에 최종 출마 여부를 밝힐 거라는 관측이 나오고 있습니다.이 전 위원장 측 관계자는 모레(26일) 예정된 국민의힘 대구시장 후보 공천과 관련해 이 전 위원장이 당 후보 확정 전후로 입장을 밝힐 가능성이 있다고 설명했습니다.앞서 국민의힘 지도부도 최근 이 전 위원장과 만나 무소속 대구시장 출마 의사를 접고 보궐선거에 출마하는 쪽으로 입장을 바꿔 달라고 거듭 설득한 것으로 전해졌습니다.당 공관위의 컷오프 결정과 반발로 국민의힘 대구시장 후보 경선이 혼란을 겪는 동안 민주당은 일찌감치 김부겸 전 국무총리를 후보로 확정하고 지역 최대 현안인 대구·경북 행정통합 및 신공항 건설에 대한 공약을 발표하면서 속도를 올리고 있습니다.현재 국민의힘 대구시장 후보 최종 경선에선 초선 유영하, 3선 추경호 의원이 경쟁하고 있습니다.(사진=연합뉴스)