[단독] '쿠팡 구명 서한' 공화당 의원 5명 돈 받았다…"유출 터진 다음 날 수표 발행" (자막뉴스)

지난 20일, 미국 공화당 소속 하원의원 54명이 강경화 주미대사 앞으로 서한을 보냈습니다.



이들은 모두 공화당 연구위원회 소속이었는데, 한국 정부가 미국 기업을 대상으로 차별적이고 정치적 의도가 담긴 조치를 하고 있다고 주장했습니다.



특히 쿠팡을 예로 들면서, 한국 정부가 민감도가 낮은 정보 유출 사건을 구실로 범정부적 공격을 가하고 있다고 적었습니다.



SBS가 미국 연방선거관리위원회 자금 내역을 입수해 분석한 결과 서한에 이름을 올린 54명 가운데 최소 5명이 지난해 쿠팡의 정치활동위원회로부터 돈을 받은 것으로 확인됐습니다.



서한 공동 주도자 대럴 이사 의원에게 5천 달러.



한국계 영 김 의원에게 5천 달러.



세입위 캐럴 밀러 의원은 혼자 1만 달러, 법정 한도 최대치였습니다.



리치 맥코믹 의원 천 달러, 마이크 로저스 군사위원장은 5천 달러를 받았다가 넉 달 뒤 전액 취소됐습니다.



순 수령액은 2만 1천 달러, 우리 돈 약 3천1백만 원에 달합니다.



가장 눈에 띄는 건 '지급 날짜'입니다.



쿠팡은 이사 의원과 밀러 의원에게 지난해 11월 21일 같은 날, 5천 달러씩을 한꺼번에 지급했습니다.



쿠팡이 개인정보 유출 사실을 고객에게 처음 알린 바로 다음 날, 미국에는 수표가 발행된 셈입니다.



이번 서한에 대해 우원식 국회의장은 명백한 내정간섭이라고 비판했습니다.



[우원식/국회의장 : 쿠팡은 대한민국 국민들에게 예의를 갖춰라 미국 하원의원들은 우리나라 법률의 조치에 대해서 내정간섭하지 마라" 쿠팡은 올해 1월부터 3월까지 석 달 동안 본사와 고용한 로비 업체들이 미국 정관계에 26억 원이 넘는 로비자금을 쓴 것으로 확인됐습니다.]



작년 4분기 13억 원을 썼던 것과 비교하면, 로비 자금을 두 배로 늘린 셈입니다.



쿠팡은 미국 행정부와 의회 로비를 통해 한국 정부를 압박했다는 주장은 사실이 아니며, 특히 안보 관련한 논의가 있었다는 것은 명백한 거짓이라고 해명했습니다.



(취재: 김지욱, 영상편집: 김복형, 디자인: 양혜민, 제작: 디지털뉴스부, 출처: SBS 라디오 '김태현의 정치쇼')