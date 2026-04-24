뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

김민재 행안차관, '고유가 지원금' 1차 지급 준비 점검

홍순준 기자
작성 2026.04.24 17:22 조회수
김민재 행안차관, '고유가 지원금' 1차 지급 준비 점검
▲ 24일 서울 숭인2동주민센터에 마련된 고유가 피해지원금 신청 창구에서 직원들이 업무를 준비하고 있다.

행정안전부는 오늘(24일) 김민재 차관이 서울 종로구 숭인2동 주민센터를 찾아 고유가 피해지원금 1차 지급 준비 상황을 점검하고, 현장의 애로사항을 청취했다고 밝혔습니다.

김 차관은 주민센터를 찾은 자리에서 선불카드 지급 물량이 충분한지와 카드 디자인에 취약계층 여부가 노출되지 않는지 등을 살폈습니다.

또 고령 신청자를 위한 대기 공간 확보를 요청하는 등 고유가 피해지원금 지급 과정 전반에 주민 불편이 없도록 세심한 배려를 기울여 달라고 당부했습니다.

기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족을 대상으로 하는 1차 고유가 피해지원금은 27일 오전 9시부터 온오프라인을 통해 신청할 수 있습니다.

신청 첫 주에는 혼잡을 막기 위해 출생 연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용됩니다.

다만, 금요일인 '5월 1일 노동절'이 공휴일로 지정됨에 따라 전날인 '목요일 30일' 출생 연도 끝자리가 '4·9'인 경우와 함께 '5·0'도 신청이 가능힙니다.

김민재 차관은 "지난해 '원팀'이 돼 민생회복 소비쿠폰 사업을 성공적으로 마무리한 경험이 있는 만큼 그때 쌓은 노하우와 역량을 십분 발휘해 만반의 준비를 갖출 것"이라고 밝혔습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
홍순준 기자 사진
홍순준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지