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이정재, 신영균예술문화재단 신임 이사 선임 "故 안성기 선배 유지 받들 것"

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작성 2026.04.24 17:59 조회수
이정재
배우 이정재가 신영균예술문화재단 신임 이사에 선임됐다.

신영균예술문화재단은 최근 이사회를 열어 안성기 초대 이사장 타계로 공석이 된 신임 이사장에 신언식 JIBS 회장을 선출하고 동시에 신임 이사로 이정재 배우를 영입, 선임했다.

신임 신언식 이사장은 그동안 재단 이사로 참여해 오면서 자신이 CEO로 있는 한주홀딩스코리아를 통해 재단의 안정적인 운영 및 지원을 해오며 영화계 및 문화예술계 전반에 걸쳐 깊은 이해와 네트워크를 쌓아온 인물이다.

함께 이사로 선임되어 재단 운영에 참여하게 된 이정재는 "안성기 선배의 유지를 받들어 선배가 헌신한 예술인재 육성 지원사업에 봉사할 수 있는 기회가 주어진 것에 책임감과 보람을 느낀다"는 취임 소감을 밝혔다.

넷플릭스 시리즈 '오징어 게임'을 통해 전 세계적인 스타로 거듭난 그는 지난 1월 고 안성기 배우의 영정을 품에 안고 마지막 가는 길을 배웅한 따뜻한 후배의 모습을 보여주기도 했다.

이정재의 이사 선임은 재단이 지향하는 'K-컬처의 글로벌화'와 '젊은 예술인 육성'이라는 목표에 부합하는 결정이라 볼 수 있다. 재단은 이정재가 현장 경험과 글로벌 네트워크를 바탕으로 재단의 장학 사업 및 단편영화 지원 사업 등에 활력을 불어넣을 것으로 기대하고 있다.

신영균예술문화재단 관계자는 "새로운 운영 체제의 출범과 함께 16년째 주요 목적사업으로 시행해 온 영화 연극 등 젊은 예술인재 지원 및 육성 사업을 차질 없이 수행하면서 공익재단으로서의 사명을 꾸준히 이어갈 것"이라고 밝혔다.

(SBS연예뉴스 김지혜 기자)
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