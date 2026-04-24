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프로야구 SSG 김광현, 선수단에 푸드트럭·커피차 보내 응원

유병민 기자
작성 2026.04.24 16:45 조회수
프로야구 SSG 김광현, 선수단에 푸드트럭·커피차 보내 응원
▲ 김광현이 보낸 푸드트럭 앞에서 포즈 취한 오태곤(왼쪽)과 최정

왼쪽 어깨를 수술한 프로야구 SSG랜더스의 왼손 투수 김광현이 선수단에 푸드트럭과 커피차를 보내 응원했습니다.

오늘(24일) SSG구단에 따르면, 김광현은 이날 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 kt wiz와의 홈경기를 앞두고 SSG 선수단이 힘을 낼 수 있도록 300인분 규모의 음식과 음료를 선물했습니다.

평소 선수단이 가장 좋아하는 음식으로 꼽은 불초밥을 비롯해 다양한 음식과 음료를 김광현이 직접 골랐습니다.

김광현은 구단을 통해 "올 시즌 동료들과 그라운드에서 함께 땀 흘리지 못해 미안한 마음이 가장 크다"며 "비록 떨어져 있지만 밖에서도 항상 우리 팀을 응원하고 있다는 걸 전하고 싶었습니다. 든든하게 먹고 힘냈으면 좋겠고, 나 역시 건강한 모습으로 다시 마운드에 오를 날을 위해 묵묵히 내 몫을 다하며 준비하겠다"고 했습니다.

김광현은 3월 27일 어깨 수술 후 약 한 달간 일본에서 재활을 마치고 귀국했습니다.

(사진=SSG랜더스 제공, 연합뉴스)
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