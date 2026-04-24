박봄, 또 건강이상 우려 글…이민호 향해 "보고 싶어요" 편지 올렸다 삭제

그룹 2NE1 출신 박봄이 배우 이민호를 언급한 글을 올렸다가 삭제해 눈길을 끌고 있다.



박봄은 24일 자신의 SNS에 셀카 사진과 함께 "이민호에게 보내는 편지"라는 글을 게재했다. 그는 "안녕? 나는 봄이야, 잘 지내고 있어요? 이렇게나마 편지를 써요"라며 "친한 척하고 싶어요, 많이 보고 싶어요"라고 적었다.



이어 "사는 게 힘들진 않죠? 저는 민호를 보면서 힘내면서 살고 있어요"라며 "민호미도 파이팅"이라고 덧붙였다. 함께 공개된 사진 속 박봄은 밝은 표정으로 카메라를 바라보고 있어 시선을 모았다.



하지만 해당 게시글은 이후 수정돼 현재는 사진만 남은 상태다.



박봄은 앞서 2024년 9월 이민호와의 열애를 주장하는 글을 올려 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 이민호 측은 "개인적인 친분도 없다"고 선을 그었고, 해당 논란은 해프닝으로 일단락됐다. 그러나 이후에도 박봄이 이민호를 꾸준히 언급하면서 팬들의 우려가 이어지고 있다.



박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 중단한 상태다. 당시 소속사는 "의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받아 활동을 중단하게 됐다"고 밝힌 바 있다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)