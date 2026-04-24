종합특검, 합참 압수수색…김명수 전 합참의장 계엄 가담 의혹 관련

▲ 권창영 특검 현판식

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특검팀이 '계엄 가담 및 2차 시도 의혹'과 관련해 합동참모본부에 대한 강제수사에 나섰습니다.특검팀은 오늘(24일) 서울 용산구 합참 청사에 검사와 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있습니다.특검팀은 압수수색 영장에 김명수 전 합동참모본부 의장 등 합참 관계자 4명을 내란 중요임무 종사 혐의 피의자로 적시한 것으로 파악됐습니다.특검팀은 이날 압수수색에서 확보한 자료를 통해 합참이 2024년 12월 3일 계엄 선포 전후 병력 운용 등에 관여하고, 다음 날 새벽 국회에서 계엄 해제 요구 결의안이 가결된 뒤 윤석열 전 대통령의 지시에 따라 '2차 계엄'을 준비한 사실이 있는지 들여다볼 것으로 보입니다.이와 관련해 특검팀은 최근 전·현직 합동참모본부 관계자를 조사하면서 "국회 계엄 해제 요구 결의안 통과 후 합참에 추가 병력 투입 요청이 있었다"는 취지의 진술을 확보했습니다.특검팀은 확보한 진술을 토대로 국회가 계엄 해제 요구 결의안을 가결한 뒤에도 윤 전 대통령이 군에 추가 병력 투입을 요청하는 등 2차 계엄을 준비한 사실이 있는지 수사 중입니다.윤 전 대통령은 국회 결의안이 통과된 뒤에도 김용현 전 국방부 장관, 박안수 전 육군참모총장(당시 계엄사령관) 등과 합참 전투통제실 내 결심지원실에 모여 대책을 숙의한 것으로 알려졌습니다.앞서 사건을 수사한 내란특검팀은 김 전 의장을 비롯한 합참 관계자들을 여러 차례 불러 조사했지만, 계엄 관여 정황을 포착하지 못하고 관련자들을 불기소했습니다.이후 지난 2월 출범한 종합특검팀은 '1호 인지 사건'으로 김 전 의장을 비롯한 전직 합참 간부들을 내란 중요임무 종사 등 혐의로 입건하며 수사를 본격화했습니다.(사진=연합뉴스)