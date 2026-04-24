"실무상 착오" 해명…"그냥 아무 말도 하지 말라"

<앵커>



장동혁 국민의힘 대표가 지난 방미 기간 미 국무부 차관보를 만났다며 뒷모습을 공개한 사진이 실제로는 차관 비서실장이었다는 논란에 대해 "실무상 착오가 있었다"고 해명했습니다. 그러나 정작 당내에서조차 "제발 아무 말도 하지 말라"는 비판이 나왔습니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



장동혁 국민의힘 대표는 8박 10일 간의 방미 기간 만난 미 국무부 인사의 직급을 속였다는 논란에 대해 '실무상 착오'라고 해명했습니다.



국민의힘은 지난 19일 '국무부 차관보 면담'이라는 파일명으로 장 대표와 마주앉은 미 국무부 인사의 뒷모습 사진을 공개했습니다.



그런데 해당 인물이 '차관보'가 아니라 임명직인 '차관 비서실장'으로 파악되면서 거짓말 논란이 불거지자 당 공보실은 장 대표가 '차관보급 인사'와 두 차례 회동했다고 정정했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 직급을 명확하게 밝히면 누군지 특정이 되기 때문에 차관보급이라고 하는 것을 표기하면서 실무상 착오가 있었던 것 같습니다.]



박준태 당 대표 비서실장은 해당 인물은 장 대표가 두 번째로 만난 인사라며, 첫 방문 때 차관보급으로부터 현안 보고를 받고 깊은 대화를 나눴다고 부연 설명했습니다.



재선 조은희 의원은 "보안이라고 꼭꼭 숨겼던 사진의 주인공이 30대 차관 비서실장이라니 정말 어이가 없다"며 "그냥 아무 말도 하지 말라"고 비판했고, 외교관 출신 초선 김건 의원도 해당 논란에 장 대표의 방미 성과가 가려졌다며 "궁색하게 몰려 안타깝다"고 지적했습니다.



장 대표는 당 지지율 하락으로 인한 일부 의원들의 사퇴 요구에 대해선 "지선을 40일 앞둔 시점에서 사퇴하는 게 책임을 진정 다하는 것인지 고민하겠다"고 언급했습니다.



(영상편집 : 위원양)