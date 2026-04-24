"'홍강의 기적' 함께 만들자"…이 대통령 오늘 밤 귀국

<앵커>



베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 베트남판 한강의 기적인 '홍강의 기적'을 함께 만들자며 우리 기업에 대한 배려와 협조를 당부했습니다. 이 대통령은 5박 6일 순방 일정을 모두 마치고 오늘(24일) 밤에 귀국합니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령의 국빈 방문을 계기로 열린 한-베트남 비즈니스 포럼.



이 대통령은 2030년까지 교역 규모 1,500억 달러 달성을 위한 경제 협력 확대와 함께 매장량 세계 5위 수준인 베트남 희토류와 요소수 등 핵심 공급망 협력을 강조했습니다.



[이재명 대통령 : (양국이) 희토류 등 주요 전략 자원 분야에서 견고한 안전장치를 만들어 간다면 그 어떤 경제적 파고에도 흔들리지 않는 튼튼한 공급망 생태계를 함께 구축할 수 있을 것입니다.]



포럼에서는 현대로템의 4,800억 원 규모 호치민 도시철도 차량 수출 계약을 비롯해 첨단기술, 에너지, 금융 분야 등 양국 기업 간 양해각서 74건도 체결됐습니다.



이 대통령은 베트남 권력 서열 2위이자 경제와 행정을 총괄하는 레 밍 흥 총리를 만나 '한강의 기적'에 비견되는 베트남 '홍강의 기적'을 함께 만들 우리 기업에 대한 배려와 협조를 요청했습니다.



베트남 순방 마지막 날 이 대통령 부부는 또 럼 베트남 서기장 부부와 유네스코 세계 문화유산이자 건립 1천 년이 넘은 하노이 탕롱황성을 둘러보고 전통 공연을 관람했습니다.



이 대통령은 어젯밤에는 부인 김혜경 여사와 함께 하노이 시내를 산책하며 베트남 시민들과 만나고 현지 식당에서 저녁을 먹었습니다.



이 대통령은 모든 일정을 마치고 귀국길에 올랐습니다.



5박 6일 인도-베트남 순방 일정을 마무리한 이 대통령은 오늘 밤 한국에 도착합니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 남일)