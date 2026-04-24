이란 "호르무즈 통행료 첫 예치"…추정 금액 보니

<앵커>



미국이 이렇게 압박을 이어가고 있는데, 이란은 협상에 대한 구체적인 입장표명 없이 내부 결속을 촉구하는 지도부의 메시지를 연달아 공개했습니다. 그런 한편으로 호르무즈 해협 선박 나포 영상에 이어 통행료를 걷기 시작한 사실까지 알리면서 협상 국면의 주도권 경쟁을 이어가고 있습니다.



김덕현 기자입니다.



<기자>



세계 최대 해운사인 스위스 MSC 소유의 컨테이너선에 고속정이 빠르게 다가옵니다.



복면을 쓰고 총으로 무장한 이란 군인들이 사다리를 타고 올라가 이 선박을 장악합니다.



이란혁명수비대가 지난 22일 호르무즈 해협에서 선박 3척을 나포했다면서 공개한 영상입니다.



인도양까지 해상 봉쇄 범위를 넓힌 미국에 선박 나포로 맞대응하고 있는 겁니다.



호르무즈 해협 통행료가 처음으로 이란중앙은행에 예치됐다는 현지 언론 보도도 나왔습니다.



금액과 날짜 등 구체적인 내용은 공개되지 않았지만, 초대형 유조선 통행료는 200만 달러, 한화 약 30억 원으로 추정됩니다.



호르무즈 해협을 둘러싼 살얼음판 속에 이란이 주도권을 갖고 있다는 걸 보여주려는 차원으로 읽힙니다.



내부 결속을 촉구하는 이란 지도부의 메시지도 연달아 공개됐습니다.



모즈타바 하메네이 이란 최고지도자는 "이란 국민의 놀라운 단결로 적 내부에 균열이 생겼다"면서 미국 측 심리전을 경계해야 한다고 밝혔고, 이란 내부 분열을 주장한 트럼프 대통령을 겨냥해 "우리는 모두 이란인이자 혁명가"라는 이란 대통령의 SNS 글도 올라왔습니다.



이런 가운데, 이스라엘은 다시금 이란에 대한 공세 수위를 높이고 있습니다.



이스라엘 측은 군 수뇌부가 참석한 회의에서 "이란과의 전쟁을 재개할 준비가 되어 있다"면서 "미국의 승인을 기다리고 있다"고 밝혔습니다.



(영상편집 : 최혜란)