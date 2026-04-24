안전 사고 유형별로 봤더니…"영유아는 가구 추락·고령자는 낙상 빈번"

▲ 한국소비자원

지난해 발생한 안전사고를 유형별로 봤더니 영유아에게는 가구 추락사고, 고령자에게는 바닥재 미끄러짐 사고가 빈번한 것으로 조사됐습니다.한국소비자원은 지난해 소비자위해감시시스템(CISS)에 접수된 위해정보 8만 5천여 건 중 연령이 확인된 6만 3천37건을 생애주기별로 분석했습니다.그 결과 1천 명당 안전사고 발생 건수는 영유아(0∼7세)가 4.6건, 고령자(65세 이상)가 1.6건으로 다른 연령대에 비해 많았습니다.특히 고령자 사고 접수 건수가 전년 대비 9.5% 증가해 다른 연령층 대비 크게 늘었습니다.사고 유형은 영유아의 경우 '침실 가구에서의 추락'이 33.8%로 가장 많았고 어린이(8∼12세)와 청소년(13∼18세)은 '자전거로 인한 사고'가 각각 40.3%, 52.9%로 잦았습니다.고령자는 바닥재에서 미끄러지거나 넘어져 발생하는 낙상 사고가 82.1%로 대부분을 차지했습니다.사고는 모든 연령층에서 주택, 아파트 등 거주 장소에서 가장 많이 발생했습니다.거주 장소가 아닌 사고는 영유아의 경우 어린이집과 키즈카페, 어린이와 청소년은 학교와 여가· 문화시설, 청년과 중년은 카페·음식점과 편의점, 장년과 고령자는 종합병원, 목욕탕에서 빈번했습니다.증상 별로 봤을 때는 '타박상'이 19.6%, '소화기계통 장기 손상 및 통증'이 12%, '열상'이 11.5%로 전 연령대에서 높게 나타났습니다.타 연령층 대비 영유아는 '뇌진탕'이 많았고 어린이와 고령자는 '골절'이 많았습니다.