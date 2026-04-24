이란 향하던 미 해군병사, '원숭이 공격'에 본국 후송

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중동 전쟁으로 호르무즈 해협으로 긴급 투입된 미 해군이 또다시 '뜻밖의 복병'과 마주하게 됐습니다.지난달 항공모함이 갑작스러운 화재로 긴급 철수한 데 이어 이번엔 기뢰를 제거하는 소해함의 한 병사가 태국에 잠시 내렸다가 원숭이에게 몸을 긁히는 바람에 급히 후송되는 처지가 됐습니다.23일(현지시간) 미 온라인 매체 악시오스에 따르면 이런 돌발 상황의 발단은 이달 중순 시작됐습니다.미 해군은 호르무즈 해협에서 이란의 지뢰 제거 작전의 하나로 동남아시아에 배치됐던 기뢰대응함 USS 치프(Chief)호를 급히 이동시켰습니다.그런데 중동을 향해 바닷길에 오른 치프호가 중간에 태국 푸켓에서 기항한 게 화근이 됐습니다.푸켓은 원래 수많은 원숭이가 길거리 곳곳을 돌아다니는 것으로 유명한데, 공교롭게도 치프호의 한 전기기술병이 육지에 내렸다가 갑자기 원숭이 무리 중 한마리와 맞닥뜨린 것입니다.이 기술병은 문제의 원숭이에게 몸이 할퀴는 '기습'을 당했고, 이 바람에 졸지에 부상병으로 분류되면서 치프호에서 중도 하선했습니다.원숭이에게 공격을 당하면 보통 광견병 등 감염 우려로 즉시 치료를 받아야 합니다.기술병은 이에 따라 치프호의 전진 기지인 일본 사세보 지역으로 의료 후송됐습니다.미 해군 당국자는 "요상한 일이 때때로 일어나게 마련"이라면서도 "이번 일은 그야말로 '무엇을 상상하든 그 이상'(an unknown unknown)이었다"고 말했습니다.치프호는 어벤저급 기뢰제거함으로, 헬리콥터, 수중드론, 정찰기, 구축함 등과 함께 작전에 투입됩니다.승선 인원은 모두 84명입니다.미 해군 제7함대 대변인은 이번 일과 관련해 "작전에는 차질이나 지연이 없었다"고 밝혔습니다.앞서 미 해군은 호르무즈 해협에서 이란과 대치를 이어가는 와중에 의외의 복병을 만나 수난을 겪고 있습니다.세계 최대 규모이자 미국 최신 항공모함인 제럴드 포드는 3월 홍해에서 작전 도중 선상 화재가 발생하는 바람에 지중해로 긴급 철수했습니다.포드호는 그리스 등을 돌며 수리받은 뒤 21일에 걸친 우여곡절 끝에 이달 초 복귀했습니다.