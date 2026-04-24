쿠팡 "안보 관련 사안은 로비에 포함 안 돼…지출액도 낮은 수준"

▲ 쿠팡 본사의 모습

미국 행정부와 의회 로비를 통해 한국 정부를 압박하고 있다는 최근 보도를 쿠팡이 정면으로 반박했습니다.쿠팡은 참고자료를 통해 "로비 활동은 한국, 대만, 일본 등 투자 및 무역 확대, 한국인 전문직 비자 확대 등 양국 간 경제적 협력에 관한 내용들이 포함되어 있으며 여기에 안보 관련 사안은 전혀 포함되지 않았다"고 밝혔습니다.이어 "쿠팡은 한미를 비롯한 여러 나라와의 인공지능(AI) 기술 혁신, 투자 및 고용 창출, 국가 간 커머스 확대를 위한 소통에 집중하고 있다"고 설명했습니다.그러면서 쿠팡의 1분기 로비 지출액은 미국 주요 기업이나 한국 주요 대기업과 비교해도 낮은 수준이라고 덧붙였습니다.미 연방 상원의 로비 공개법(LDA) 보고서에 따르면 미국 워싱턴 시애틀에 기반을 둔 쿠팡의 모회사 쿠팡Inc는 올해 1분기 로비 자금으로 109만 달러, 우리 돈 약 16억 원을 지출했다고 신고했습니다.로비 대상은 미국 상·하원 등 연방 의회와 국무부, 재무부, 상무부, 무역대표부(USTR), 농무부, 중소기업청뿐 아니라 미국 부통령과 백악관의 대통령 비서실 등입니다.(사진=연합뉴스)